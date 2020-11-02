شكرا لقرائتكم الأهلي يجدد مفاوضات ضم سيرينو ويقترب من حسم الصفقة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل جدد النادي الأهلي مفاوضاته مع الأورجوياني سيرينو لاعب صن داونز الجنوب أفريقي للإنتقال للقلعة الحمراء خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية ، رغم أن المحاولات كانت قد تعثّرت الفترة الماضية بسبب مغالاة نادي صن داونز في مطالبه المالية للاستغناء عن اللاعب تارة ورفضه الاستغناء عنه تارة أخرى ، وعلم "الخليج 365" أن إدارة الأهلي جددت باب التفاوض مع اللاعب الأورجوياني مؤخراً وإستغلت العلاقة القوية التي تربط الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني المدير الفني للأهلي بسيرينو حيث سبق لموسيماني تدريب سيرينو سنوات طويلة في صن داونز ، وقال مصدر في القلعة الحمراء أن الاهلي بات قريباً جداً من ضم اللاعب وقد يتم الإعلان عن الصفقة في غضون ايام قليلة.

ومن المقرر أن تشهد الأيام المقبلة تطورات كبيرة في هذه الصفقة، خاصة أن الأهلي استقر على رحيل السنغالي بادجي من أجل التعاقد مع لاعب أجنبي بدلاً منه وغالباً سيكون سيرينو هو بديل المهاجم السنغالي لو نجح المفاوضات بين إدارة الأهلي ونيرتها في صن داونز