شكرا لقرائتكم مران الإسماعيلي.. رفع الكفاءة البدنية للاعبين وكيفية اللعب تحت ضغط ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل واصل فريق الإسماعيلى تدريباته اليومية ضمن برنامج الاعداد لخوض منافسات الموسم الجديد للدورى الممتاز.

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وإشتمل المران على مجموعة من الحصص البدنية المكثفة من شأنها الإرتقاء بالمعدلات البدنية للاعبين منها تدريبات المقاومة بجانب الجرى وفق توقيتات محددة وذلك تحت إشراف كما تطرق المران لتدريبات خططية أبرزها كيفية اللعب تحت الضغط ، إضافة للتسليم والتسلم فى المساحات الضيقة ، كما شهد المران عودة عمر هنيدى قائد فريق الشباب مواليد 99 والذى خاض تجربة إعارة ضمن صفوف فريق سوهاج.

ونجح مجلس إدارة الإسماعيلى بشكل رسمى فى خطف الأنجولى الهداف “أرى بابل” بتوصية من قبل لجنة التعاقدات، حيث بذل مسئولو النادى جهودا كبيرة لإنجاز هذه الصفقه وضم أحد أبرز نجوم القارة السمراء فى الوقت الراهن، كما أنهى مجلس الإسماعيلى، برئاسة المهندس إبراهيم عثمان، بشكل رسمي، التعاقد مع أحمد مصطفى الجناح الأيمن وصانع الألعاب خلال الميركاتو الحالى وذلك بعد اشادة جهاز الدراويش بقدراته الفنية والبدنية ، وقال علاء وحيد، المتحدث الإعلامى للإسماعيلى، إن مجلس إدارة النادى برئاسة المهندس إبراهيم عثمان نجح فى التعاقد بصفة رسمية مع الدولى الجزائرى "رضوان شريفى" خلال فترة الانتقالات الحالية.