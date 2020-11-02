شكرا لقرائتكم الزمالك ضد الرجاء.. برنامج تأهيلي للاعبين وتخفيف الحمل البدني ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل وضع الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة البرتغالي جايمي باتشيكو برنامجا تأهيليا خاصا للاعبين على هامش المران المقام حاليا بملعب عبداللطيف أبو رجيلة. حيث حرص الجهاز على عدم زيادة الحمل البدني، والتركيز فقط على بعض التدريبات التأهلية والبدنية الخاصة لرفع المعدل البدني والحفاظ على لياقة اللاعبين. Advertisements ويستعد الفريق لمواجهة نظيره الرجاء المغربي في إياب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا والمقرر لها الأربعاء القادم. وحرص البرتغالي جايمي باتشيكو المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي على الاجتماع بلاعبي الفريق قبل انطلاق المران استعدادا لمواجهة الرجاء المغربي في إياب نصف نهائي دوري ابطال أفريقيا. وقام باتشيكو بتحفيز اللاعبين والحديث عن أهمية المباراة وضرورة الفوز بها لتحقيق الحلم الإفريقي بالإضافة لعدم التركيز في نتيجة لقاء الذهاب مؤكدا أن الفريق يسعى للفوز بكل المباريات التي يخوضها.

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