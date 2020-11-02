شكرا لقرائتكم الزمالك ضد الرجاء.. جلسة تأهيلية للمهاجم عمر السعيد ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل خضع عمر السعيد مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، لجلسة تأهيلية وعلاجية بجيمانيزيوم النادي، على هامش المران المقام حاليا بملعب عبداللطيف أبو رجيلة. يأتي ذلك في ظل البرنامج التجهيزي الموضوع للاعب، للتعافي من الإصابة التي يعاني منها حيث تعرض للإصابة العضلية خلال الفترة السابقة. Advertisements ووضع الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة البرتغالي جايمي باتشيكو برنامجا تأهيليا خاصا للاعبين على هامش المران المقام حاليا بملعب عبداللطيف أبو رجيلة. حيث حرص الجهاز على عدم زيادة الحمل البدني، والتركيز فقط على بعض التدريبات التأهلية والبدنية الخاصة لرفع المعدل البدني والحفاظ على لياقة اللاعبين. ويستعد الفريق لمواجهة نظيره الرجاء المغربي في إياب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا والمقرر لها الأربعاء القادم.

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