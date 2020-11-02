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اللجنة الأولمبية تخاطب الجبلاية بشأن تصنيف الأندية صاحبة حق التصويت بالعمومية

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جدة - عمرو شويل أرسلت اللجنة الأولمبية المصرية خطاباً آخر للجنة الخماسية المكلفة بإدارة اتحاد الكرة بعد تصحيح الخطأ اللغوي في الخطاب الأول والذي يفيد باعتماد تصنيف الأندية التي لها الحق في المشاركة في اجتماعات الجمعية العمومية الغير عادية للاتحاد وذلك بعد انتهاء موسم 2019 - 2020 ، حيث وصل عدد الأندية لـ 95 ناديا، ليتم تقليص الجمعية العمومية من 224 نادياً إلى 95 فقط.

 

وأرسلت اللجنة الأولمبية، الخطاب الثاني بعد تصحيح الخطأ اللغوي لأحد الأندية في الخطاب الأول، حيث لم يدرج نتيجة خطأ مطبعي بعدما تم كتابة نادي الحكام وهو خطأ مطبعي تم إدراكه وتصحيحه في الخطاب الثاني وهو نادي الحمام، وأعتمدت اللجنة الأولمبية المصرية تصنيف الأندية التي لها الحق في المشاركة  في اجتماعات الجمعية العمومية الغير عادية للاتحاد حسب القانون، وجاء على النحو التالي لأبرز الأندية :

 

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النادي الأهلي، نادي الزمالك ، نادي المقاولون العرب ، نادي إنبي، الاتحاد السكندري، نادي الترسانة ، سموحة، الإنتاج الحربي، بيراميدز إف سي، الإسماعيلي، المصري، مصر المقاصة، الجونة، إف سي مصر، حرس الحدود، البنك الأهلي، أسوان، الألومنيوم، طلائع الجيش، بترول أسيوط، طنطا، سوهاج، نادي الحمام ، نادي بتروجت، نادي المنيا، نادي الداخلية، نادي 6 اكتوبر ، نادي ديروط .

 

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