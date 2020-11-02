شكرا لقرائتكم الزمالك ضد الرجاء.. الفريق المغربي يصل مطار القاهرة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل وصلت بعثة نادي الرجاء المغربي إلى مطار القاهرة استعدادا لمباراة الزمالك في إياب دور نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا المقرر لها يوم الأربعاء المقبل على ستاد القاهرة الدولي .

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وحرص اللواء علاء مقلد عضو المجلس و باسم زيادة مدير العلاقات العامة بنادي الزمالك على استقبال بعثة فريق الرجاء والترحيب بالشقيق المغربي في مصر.

وكان الزمالك قد نجح في تحقيق الفوز خلال مباراة الذهاب بالمغرب بهدف مقابل لا شئ عن طريق أشرف بن شرقي.