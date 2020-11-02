شكرا لقرائتكم خبر عن العجوز يجتمع بثلاثى الإسماعيلي.. وعبد الرحمن مجدى "إجازة" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهد مران الإسماعيلى جلسة مطولة لأحمد العجوز المدرب العام، القائم بأعمال مدير الكرة مع ثلاثى الفريق محمد الشامى ومحمود دونجا وأحمد مدبولى وذلك على هامش مران اليوم، ويستعد الفريق للمشاركة بمنافسات الدورى الجديد فى نسخته الجديدة والمقرر انطلاقها خلال الفترة المقبلة، فيما حصل عبد الرحمن مجدى جناح الفريق على أذن مسبق بالحصول على إجازة فى ظل شعوره ببعض الإرهاق.

وفي وقت سابق، أكد سعفان الصغير، مدرب حراس مرمى الإسماعيلى، أن ناديه تعاقد مع البرازيلى باتريك فييرا صانع ألعاب نجران السعودى ليكون الصفقة الرابعة فى الميركاتو الصيفى الحالي، مؤكدًا أن ناديه اقترب من ضم عامر عامر حارس الإنتاج الحربى وفى حال فشل الصفقة يكون محمد صبحى المرشح للدراويش، وأضاف سعفان الصغير: "اتعلمنا الدرس خلاص، بعد موسم صعب أول مرة نراه منذ بداية الكورة، كنت بجيب الورقة والقلم واقعد أحسب للإسماعيلى عشان ميهبطش للقسم الثانى".

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وتابع سعفان الصغير: "تعاقدنا مع أرى بابل ورضوان شريفى وأحمد مصطفى ومؤخراً باتريك فييرا البرازيلى الذى لعب مع ريكاردو فى السعودية قبل ذلك ويتواجد معنا حاليًا فى التدريب "، وأوضح مدرب حراس الإسماعيلى أن "كل خطوط النادى كانت غير موفقة هذا الموسم، لذا طلبت التعاقد مع أحد ثلاثة حراس مرمى بجانب محمد فوزى ومحمد مجدى، وطلبت من عضو مجلس الإسماعيلى إما التعاقد مع أحمد الشناوى حارس بيراميدز أو عامر عامر حارس الإنتاج الحربى أو أحمد مسعود حارس مرمى المصرى البورسعيدى، وقلت أى حد فيهم حتى لو إعارة المهم يكون فى حارس كبير عشان البطولة العربية اللى الاندية عايزة تشارك فيها بدل الاسماعيلى معرفش إزاى".

وأضاف سعفان الصغير: "الإسماعيلى بيخلص فى عامر عامر خلاص، وقولتلهم لو فشلنا فى التعاقد مع حارس من الثلاثة اللى طلبتهم نرجع محمد صبحى يختم حياته فى بيته الإسماعيلى، هو كان مشى بعد مشكلة مع إبراهيم عثمان لما رفض التنازل عن جزء من مستحقاته المادية".