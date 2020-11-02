شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يجرى مسحة كورونا قبل المران استعدادًا لمواجهة الرجاء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أجرى لاعبو الزمالك، مسحة طبية قبل انطلاق التدريبات الجماعية اليوم استعدادًا لمواجهة الرجاء المغربي في إياب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا المقرر لها يوم الأربعاء المقبل على استاد القاهرة، جاء ذلك وفقًا للبروتوكول المتبع من الاتحاد الأفريقي "كاف" للوقاية من فيروس كورونا، وتقام مباراة الزمالك والرجاء المغربى فى التاسعة مساء بعد غد، الأربعاء، بعدما نجح الزمالك في الفوز في مباراة الذهاب بالدار البيضاء في المغرب، بهدف نظيف سجله المغربى أشرف بن شرقى جناح الفريق الأبيض.



جنش خلال إجراء مسحة كورونا

فيما انطلقت رحلة بعثة الرجاء المغربى فى تمام الواحدة ظهر اليوم من مطار محمد الخامس بالدار البيضاء إلى القاهرة، ومن المنتظر أن تصل بعثة الفريق المغربى فى السادسة مساء اليوم، الاثنين، وذلك عبر طائرة خاصة، بعد تأجيل سفر الفريق المغربى أكثر من مرة بسبب الإصابات التى جاءت ضمن صفوف الفريق والمتعلقة بفيروس كورونا قبل أن يتعافى عناصر الفريق.

وتخلف 3 لاعبين عن رحلة بعثة نادى الرجاء المغربى التى توجهت إلى القاهرة حيث أوضح الجهاز الطبي للرجاء أن أنس الزنيتى حارس الفريق خضع لمسحة طبية سريعة للكشف عن فيروس كورونا، وتأكد على إثرها بصفة قطعية ونهائية استحالة مرافقة الحارس الأول لبعثة الفريق إلى القاهرة لمواجهة الزمالك، وأشار الجهاز الطبى إلى أن التحاليل التى خضع لها كل من عبد الجليل جبيرة ومحمد الدويك كشفت عدم شفائهما من الفيروس فيروس كورونا وتخلفهما عن رحلة الرجاء، فى حين تواجد كل من محمود بنحليب وعمر بوطيب إلى قائمة اللاعبين المتعافين من الفيروس.

وضمت بعثة الرجاء القادمة إلى القاهرة كلا من:"محمد بوعميرة، أمير الحداوي، عبد الإله مذكور، الورفلي، بدر بانون، إلياس الحداد، عبد الرحيم الشاكير، فابريس نغاه، أسامة سوكحان، محمد زريدة، محمد نعيم، العرجون، نغوما، زكريا الوردي، أيوب ناناح، المكعازي، جبرون، محسن متولي، الحافيظي، محمود بنحليب، سفيان الرحيمي، زكريا الهبطي، البكاري، مالانجو".

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