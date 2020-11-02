شكرا لقرائتكم خبر عن المصري يفاوض ثنائى الإنتاج الحربى لتدعيم صفوف الفريق بلاعبين سوبر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - دخل مسئولو المصري البورسعيدى فى مفاوضات جادة مع ثنائى الإنتاج الحربى غنام محمد وسيد شبراوى من أجل التعاقد معهما خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية لتدعيم صفوف الفريق بلاعبين سوبر، وتمسك مسئولو الإنتاج الحربى ببقاء غنام محمد فى البداية واشترطوا الحصول على 10 ملايين جنيه للموافقة على رحيله بالإضافة للتعاقد مع أحد لاعبى المصرى طبقًا لرؤية الجهاز الفنى للعجلات الحربية إلا أن مسئولى النادى البورسعيدى رفضوا مؤكدين أن المبلغ المطلوب مُبالغ فيه مُطالبين إدارة الإنتاج بتخفيض المقابل المادى .

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فى الوقت نفسه اقترب سيد شبراوى من الإنتقال للمصرى خاصة أنه لم يشارك مع الإنتاج الحربى فى الموسم الماضى إلا فى عدد قليل من المباريات ويرحب اللاعب بالانتقال للفيق البورسعيدي على أمل المشاركة من جديد .