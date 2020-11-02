شكرا لقرائتكم خبر عن عمر الأيوبي يكتب: "بديل" الزناتى فى مسابقات الجبلاية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استقالة حسام الزناتى من إدارة لجنة المسابقات جاءت بشكل مفاجئ وصادم لأنها قبل انتهاء الموسم، وعدم اكتمال مسابقة كأس مصر، ورغم انتهاء الدورى.

فى كل الأحوال الجبلاية تبحث عن بديل مناسب للزناتى، وسط انشغالها بإعداد اللوائح وإعادة أوراق الجمعية العمومية وتقليص عدد أصحاب الحق في التصويت بها وكذلك التجهيز للانتخابات لاختيار مجلس إدارة جديد مع ارتباطات المنتخبات الوطنية والقطبين الأهلي والزمالك في دوري أبطال أفريقيا لذلك فمطلوب سرعة اختيار البديل ولا مجال لمنح فرصة لوجوه جديدة تحتاج وقت للخبرة مثلما حصل عليها حسام الزناتي.

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البدائل المطروحة ليست كثيرة لأن الكوادر المتاحة في إدارة ملف المسابقات تنحصر في أسماء قليلة أبرزها عامر حسين رئيس المسابقات لفترات طويلة خلال السنوات الماضية، ولكن المشكلة في تفكيره خوض الانتخابات على مقعد العضوية، وفى حال عدم ترشحه يكون اختيارا مناسبا، وهناك مازن مرزوق مدير المسابقات في فترات الراحل سمير زاهر وهو شخصية متزنة ويتسم بعدالة ورؤية وعلاقات قوية تساعده في إدارة اللجنة في الدوري المقبل المضغوط، ومع أى منهما هناك مسئولون في المسابقات خبرات طويلة أمثال سيد بخيت وناصر فراج وغيرهم يستطيعون دعم ومساعدة أى رئيس لجنة يتولى المهمة .