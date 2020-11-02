شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد داوودا بعد انضمامه للمقاولون العرب: تحد جديد وبداية جديدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعرب أحمد داوودا لاعب، الزمالك والاتحاد السابق، عن سعادته بالانضمام إلى صفوف المقاولون العرب، مؤكدا أنه تحد جديد خلال مشواره الكروى، حيث نشر عبر حسابه على إنستجرام، صورة له بعد انضمامه لذئاب الجبل، صحبها بتعليق: "تحدى جديد وبداية جديدة.. يا رب توفيقك".





وكان المهندس محمد عادل فتحى، المشرف العام على الكرة عضو مجلس إدارة نادى المقاولون العرب، أعلن عن تعاقد النادى مع أحمد داوودا لاعب الزمالك والاتحاد السابق، وأكد محمد عادل فتحى أن اللاعب وقع على عقود انضمامه لمدة ثلاثة مواسم.

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فى سياق آخر، كشف المهندس محمد عادل فتحى عن موعد أول مباراة فى كأس الكونفدرالية يخوضها ذئاب الجبل وفقاً للمواعيد التى حددها الاتحاد الأفريقى لكرة القدم "كاف"، وقال عادل فى تصريحات خاصة لليوم السابع، إن الكاف أخطر المقاولون بأن يوم 29 نوفمبر الجارى سيكون أول مباراة لذئاب الجبل بكأس الكونفدرالية بعد غياب عن البطولات الأفريقية استمر لـ 15 عاماً.

وأشار عادل إلى أن الكاف لم يخطر المقاولون بطرف المباراة الآخر، إلا أنه أخطر النادى بموعدها فقط، وبناءً على ذلك سيحدد الجهاز الفنى للفريق خطة الاعداد للموسم الجديد.

وعاد الفريق الأول لكرة القدم بنادى المقاولون العرب من جديد للمشاركة فى البطولات الأفريقية بالموسم الجديد 2020 -2021 وتحديدا الكونفيدرالية الأفريقية فى إنجاز كبير لمجلس إدارة النادى برئاسة المهندس محسن صلاح رئيس النادى والمهندس محمد عادل فتحى المشرف العام على الكرة بالنادى وللجهاز الفنى ولاعبى الفريق بقيادة عماد النحاس المدير الفنى.

ويعود المقاولون العرب للمشاركات الأفريقية بعد غياب 15 عاما حيث كانت آخر مشاركة عام 2005 فى بطولة أفريقيا أبطال الكؤوس.