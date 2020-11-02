شكرا لقرائتكم خبر عن نادى البنك الأهلى يقدم صفقاته رافعين شعار: "لم نحضر للتمثيل المشرف".. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف اللواء أشرف نصار رئيس نادي البنك الأهلي، خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد اليوم بمقر النادي بالعجوزة، عن الصفقات الجديدة التي أبرمها في مقدمتها البوركينى محمد كوفي لاعب نادي الزمالك وسموحة السابق، موسى دياوارا لاعب الإنتاج الحربى، أحمد ياسين لاعب نادي المقاصة السابق.

ومن جانبه أكد رئيس نادى البنك الأهلى، أن هذة الصفقات تأتي في إطار التدعيمات التي طلبها المدير الفني لتحقيق رؤيه النادي، في المنافسه علي مركز متقدم بالدوري العام وقال محمد يوسف المدير الفني للفريق إن اختيار التعاقدات جاء بناءً علي إحتياجات الفريق، وان تكون الأسماء لها خبرة في اللعب بالدوري الممتاز مؤكدًا أن التعاقدات تأتي في إطار إحتياجات الفريق، مشيرًا إلى أن النادي لديه خطة للمنافسه علي مركز متقدم بجدول الدوري العام، وليس الاكتفاء بالتمثيل المشرف.



مؤتمر نادى البنك الأهلى



مؤتمر نادى البنك الأهلى Advertisements

مؤتمر تقديم صفقات نادى البنك الأهلى

مؤتمر تقديم صفقات نادى البنك الأهلى

ووجه محمد يوسف، المدير الفنى للبنك الأهلي، الشكر لإدارة ناديه بعد توليه المسئولية الفنية للفريق لمدة موسمين بداية من الموسم المقبل، متمنيًا أن يحالفه التوفيق فى المهمه الجديد والعمل على استمرار الفريق فى الدوري الممتاز وعدم الهبوط مجددًا، وأكد اللواء أشرف نصار رئيس نادى البنك الأهلى أن ملف الصفقات الجديدة تم تركه بالكامل للجهاز الفنى للفريق بقيادة محمد يوسف، مشيرا إلى أن كل مرحلة النادى يعمل بخطة مختلفة وطموح مختلف، قائلا:"حققناشيئا مشرفا بصعودنا من القسم الثالث للثانى ثم إلى الممتاز فى عامين فقط، وطموحنا التواجد بقوة فى الدورى وليس تواجد شرفى فقط، وبدأنا العمل فى اليوم التالى مباشرة بعد مباراة الصعود، درسنا السير الذاتية للمدربين ومن ضمنهم خالد جلال، وبحثنا عن أكثر مدرب سيحقق طموحنا، خاصة أننا فى موسم استثنائى وأمامنا 21 يوما فقط".