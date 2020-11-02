شكرا لقرائتكم خبر عن المصرى والمقاصة والمقاولون والبنك الأهلى يتنافسون لضم معروف يوسف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف أسامة فرحات وكيل أعمال معروف يوسف لاعب وسط الزمالك عن تلقى اللاعب أربعة عروض خلال الميركاتو الجارى، وقال فرحات فى تصريحات لـ ”الخليج 365”: تلقينا عدة عروض بعد انتهاء إعارة معروف إلى المقاولون، وجاءت من أندية المصرى والمقاصة والبنك الأهلى بالإضافة إلى رغبة المقاولون فى استمرار اللاعب معهم خلال الفترة المقبلة ، وأضاف: ما زلنا نراجع العروض وننتظر موقف الزمالك لحسم وجهة معروف يوسف خلال الفترة المقبلة.

من جانبه، أكد محمد عادل فتحى عضو مجلس إدارة المقاولون العرب والمشرف على قطاع الكرة، أن الجهاز الفنى ولاعبى الفريق كانوا على قدر المسئولية فى الموسم الماضى، بعد تحقيق المركز الرابع فى جدول الدورى العام، وهو الهدف الذى حدده المقاولون منذ بداية الموسم الجارى، وأضاف عادل فى تصريحات لـ"الخليج 365": ينتظرنا موسم جديد أصعب من الماضى بعد مشاركتنا فى كأس الكونفدرالية الأفريقية، ولذلك نسعى لتدعيم صفوفنا بأفضل الصفقات لمساعدة الفريق على مواجهة التحديات".

واصل: فى الموسم الماضى كان هدفنا المربع الذهبى، ولكن الموسم الجديد أصبح هدفنا الحفاظ على ما وصلنا إليه، مع تقديم عروض قوية فى كأس الكونفدرالية وتشريف الكرة المصرية.

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وعاد الفريق الأول لكرة القدم بنادي المقاولون العرب من جديد للمشاركة فى البطولات الأفريقية بالموسم الجديد 2020 -2021 وتحديدا الكونفيدرالية الأفريقية فى إنجاز كبير لمجلس إدارة النادي برئاسة المهندس محسن صلاح رئيس النادي والمهندس محمد عادل فتحي المشرف العام علي الكرة بالنادي وللجهاز الفني ولاعبي الفريق بقيادة عماد النحاس المدير الفني .

ويعود المقاولون العرب للمشاركات الأفريقية بعد غياب 15 عاما حيث كانت آخر مشاركة عام 2005 في بطولة أفريقيا أبطال الكؤوس.