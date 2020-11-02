شكرا لقرائتكم خبر عن محمد أشرف روقة يعلن انتهاء إعارته مع طلائع الجيش والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن محمد أشرف روقة، لاعب الزمالك المعار إلى طلائع الجيش، انتهاء فترة إعارته مع الطلائع، حيث كتب روقة، عبر حسابه على إنستجرام: "الحمد لله على انتهاء الموسم على كل خير من الله، وانتهاء إعارتى من نادى طلائع الجيش، ونسأل الله التوفيق والخير فيما هو قادم إن شاء الله".





من ناحية أخرى، قرر عبد الحميد بسيونى، المدير الفنى لطلائع الجيش، مد فترة الراحة للاعبيه من يومين لثلاثة، حيث كان مقررًا أن يعود الفريق لاستئناف تدريباته الثلاثاء، قبل أن يقرر بدء فترة الإعداد للموسم الجديد بداية من الأربعاء المقبل باستاد جهاز الرياضة العسكرى، بعد حصول اللاعبين على راحة عقب مباراة الأهلى بالجولة الأخيرة للدورى مساء السبت الماضى والتى خسرها بثلاثية دون رد ليتوقف رصيده عند 41 نقطة فى المركز 11 بجدول الترتيب بعد لعب 34 مباراة فاز فى 9 وتعادل فى 14 وخسر 11 لقاء وسجل لاعبيه 32 هدفا وتلقت شباكه 37 هدف.





وكانت مباراة طلائع الجيش والأهلى، هى المباراة الأخيرة لستة نجوم من طلائع الجيش تنتهى إعارتهم بنهاية الدورى، وهم كريم طارق وأحمد داوودا ومحمد أشرف روقة وكريم ممدوح وكيفين موهيرى وأبو بكر ديارا، بخلاف عمار حمدى الذى انتهت إعارته بنهاية مباراة نادى مصر بالجولة 33 للمسابقة، وانتقل لصفوف الاتحاد السكندرى على سبيل الاعارة موسمين.