مصدر لـ"الخليج 365": الأهلي يدعم شكواه ضد فضل بفيديو جديد لحماية كهربا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت - ريهام حمدي:

أكد مصدر لـ"الخليج 365" استعانة النادي الأهلي بفيديو جديد ليدعم شكواه المقدمة ضد محمد فضل عضو اللجنة الخماسية في اتحاد الكرة ولجنة الانضباط.

وكان محمد فضل قد تقدم بشكوى ضد محمود كهربا في لجنة الانضباط على خلفية المشادة التي دارت بينهما في مراسم تسليم درع الدوري للنادي الأهلي.

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ورد الأهلي برفع شكوى رسمية عاجلة ضد محمد فضل لحماية لاعبه كهربا، بعد أن أكدت الإدارة الحمراء أن لاعبها لم يرتكب أي أخطاء تستدعي العقاب أو الشكوى.

وقام الأهلي بالاستعانة بفيديو جديد لم ينشر من قبل بعيداً عن البث التلفزيوني يثبت من وجهة نظر القلعة الحمراء إدانة فضل وتعديه قولاً وفعلاً على لاعب الأهلي دون أي أسباب.

يُذكر أن محمد فضل كان قد قال في تصريحات تلفزيونية أن لجنة الانضباط ستصدر قراراها بشأن محمود كهربا اليوم الاثنين، وذلك قبل أن يتقدم الأهلي بشكوى ضد فضل.