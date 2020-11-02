الكشف عن حديث ناري بين مدرب برشلونة السابق وميسي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمر قورة:

كشفت تقارير صحفية عن نشوب أزمة بين كيكي سيتين، المدير الفني السابق لبرشلونة، والأرجنتيني ليونيل ميسي، قائد الفريق، بعد التعادل بنتيجة (2-2) مع سيلتا فيجو بالدوري الإسباني في بالايدوس خلال شهر يونيو الماضي.

وكشف برنامج في إذاعة "كادينا سير" الإسبانية عن بعض الكلمات التي قيلت خلال نقاش ساخن بين سيتين والفريق داخل غرفة تبديل الملابس، حيث عاتب المدرب لاعبيه على الأخطاء التي ارتكبوها في في مواجهة سيلتا فيجو.

وأضاف البرنامج أن ميسي لم يعجبه النبرة التي تحدث بها المدرب مع اللاعبين، وطلب منه إظهار المزيد من الاحترام تجاه الفريق الذي قدم كل شيء ليفوز بالمباراة، والذين فازوا بكل شيء مقارنة بما حققه سيتين كلاعب أو مدرب.

وأشار إلى أن كلمات أسطورة برشلونة دفعت سيتين ليقول إلى ميسي: "إذا لم يعجبك ما أقوله لك أنت تعرف أين الباب".

وكان رد فعل ميسي بعد حديث سيتين أنه أظهر ابتسامة ساخرة، وكأنها توحي بأنه يشفق على المدرب، وفقًا للإذاعة الكتالونية.

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تأتي تلك التقارير بعد 24 ساعة فقط من اعتراف كيكي سيتين بصعوبة التحكم في ليونيل ميسي الفائز بجائزة أفضل لاعب في العالم ست مرات، والتي أكد خلاله أنه لم يستطع تغييره.

وقال سيتين في مقابلة مع صحيفة "إل بايس" أمس الأحد: "أعتقد أن ميسي هو أفضل لاعب على مر العصور، هناك جانب آخر ليس جانب رياضي وهو أكثر تعقيدًا في إدارته".

وأضاف: "من الصعب إدارة ليو، من أنا لأغيره؟ لقد قبل القائمون على النادي بوضع ميسي كما هو منذ سنوات ولم ينجحوا في تغييره".

وأتم سيتين قائلا: "ميسي لاعب متحفظ للغاية، لا يتحدث كثيرا لكنه يجعلك ترى الأشياء التي يريدك أن تراها".

يذكر أن سيتين تعرض للإقالة من برشلونة في أغسطس الماضي بعد الخسارة التاريخية أمام بايرن ميونيخ الألماني بنتيجة 8-2 في دوري أبطال أوروبا، وهو ما أعقب خسارة الفريق لقب الدوري الإسباني لصالح غريمه التاريخي ريال مدريد.