مران الزمالك.. مسحة طبية لكورونا.. جلسة تأهيل للسعيد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- رامي بشاي:

أجرى فريق الزمالك، مسحة طبية قبل انطلاق التدريبات الجماعية اليوم استعدادا لمواجهة الرجاء المغربي في إياب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا المقرر لها يوم الأربعاء المقبل على ملعب ستاد القاهرة.

ويستعد الفريق لمواجهة الرجاء المغربي في إياب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا والمقرر لها الأربعاء القادم.

وواصل فريق الزمالك، تدريباته مساء اليوم الاثنين، استعدادا لمواجهة الرجاء المغربي في إياب نصف نهائي دوري ابطال أفريقيا.

وحرص البرتغالي جايمي باتشيكو مدرب الزمالك على الاجتماع بلاعبي الفريق قبل انطلاق المران

وضع الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي بقيادة البرتغالي جايمي باتشيكو برنامجا تأهيليا خاصا للاعبين على هامش المران.

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وحرص الجهاز على عدم زيادة الحمل البدني، والتركيز فقط على بعض التدريبات التأهلية والبدنية الخاصة لرفع المعدل البدني والحفاظ على لياقة اللاعبين.

وخضع عمر السعيد مهاجم الزمالك لجلسة تأهيلية وعلاجية بجيمانيزيوم النادي، على هامش المران، حيث يأتي ذلك في ظل البرنامج التجهيزي الموضوع للاعب، للتعافي من الإصابة التي يعاني منها حيث تعرض للإصابة العضلية خلال الفترة السابقة.

ووضع جايمي باتشيكو برنامجا بدنيا خاصا للاعبين غير المقيدين بالقائمة الإفريقية، والناشئين، تحت قيادة بيدرو مدرب الأحمال بالفريق.

حرص أيمن حفني لاعب الزمالك السابق على التواجد بملعب عبداللطيف أبو رجيلة اليوم على هامش التدريبات الجماعية للفريق الأول لكرة القدم بالنادي.

وجاء تواجد حفني لمساندة الفريق قبل مواجهة الرجاء يوم الأربعاء المقبل في إياب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.