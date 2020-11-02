خاص.. موسيماني يحدد مصير حراس المرمى بالأهلي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- رمضان حسن:
حدّد الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني، المدير الفني للنادي الأهلي، مصير حراس المرمى في الفريق، مؤكدًا أنه لا يرغب في تدعيم هذا المركز خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، تبعًا لمصدر مسؤول بالأهلي.
وقال مصدر بالأهلي في تصريحات لمصراوي إن موسيماني لم يطرح من الأساس فكرة التعاقد مع حارس مرمى جديد، ويرى أن محمد الشناوي وعلي لطفي ومصطفى شوبير قادرون على تأدية المهمة دون أي مشاكل.
وأضاف المصدر: "المدير الفني لديه قناعة بالحراس الثلاثة، ولذلك إدارة النادي أغلقت الباب أمام أي ناد يريد ضم مصطفى شوبير أو علي لطفي على وجه التحديد، وتم إبلاغهما بالاستمرار مع النادي الأهلي".
يُذكر أن محمد بسام، حارس مرمى طلائع الجيش، ارتبط اسمه بالانتقال إلى صفوف الأهلي هذا الصيف، وصرح عبر وسائل الإعلام أن النادي الأهلي استطلع الرأي للتعاقد معه دون تقديم عروض رسمية لناديه.
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