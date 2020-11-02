بالصور.. بعثة الرجاء المغربي تصل إلى القاهرة استعدادا لمواجهة الزمالك

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علي البهجي:

وصلت بعثة فريق الرجاء المغربي، مساء اليوم الاثنين، إلى مطار القاهرة، استعدادا لمواجهة الزمالك، في نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا.

ومن المقرر أن يلتقي الزمالك مع الرجاء في إياب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا في الرابع من نوفمبر الجاري.

وكان الفريق الأبيض قد حسم لقاء الذهاب لصالحه بهدف دون رد سجله أشرف بنشرقي.

جدير بالذكر أن المباراة كان مقررًا إقامتها في الرابع والعشرين من أكتوبر الماضي، إلا أن تفشي فيروس كورونا بين صفوف الفريق المغربي أجبر الاتحاد الأفريقي لكرة القدم (كاف) على تأجيلها إلى الأول من نوفمبر قبل أن يتم تأجيلها مرة أخرى لتقام في الرابع من نوفمبر الجاري على أن تقام مباراة النهائي في السابع والعشرين من الشهر ذاته.