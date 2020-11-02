صحيفة إيطالية: مدرب بارما السابق رفض تدريب بيراميدز

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- إبراهيم علي
ذكرت تقارير صحفية إيطالية، أن روبيرتو دافيرزا المدير الفني السابق لنادي بارما الإيطالي، رفض تولي القيادة الفنية لتدريب نادي بيراميدز.
وكان مصدر داخل نادي بيراميدز أكد في تصريحات ليلاكورة، أن مجلس إدارة الفريق قرر رحيل أنتي تيشاتيتش المدير الفني للفريق عقب الهزيمة في نهائي الكنفدرالية الافريقية.
ووفقاً لصحيفة "توتو ميركاتو" الإيطالية، فإن المدرب الإيطالي تلقى عرضاً لتدريب نادي بيراميدز بعقد يمتد لمدة 3 أعوام.
وقالت الصحيفة الإيطالية، أن دافيرزا رفض فكرة تدريب نادي بيراميدز بعد العرض الذي قدمه النادي له مؤخراً.
وأشارت الصحيفة إلى أنه من المرجح أن يتولى دافيرزا صاحب الـ45 عاماً، مهمة تدريب كروتوني أو تورينو خلال الفترة المقبلة.
جدير بالذكر أن المدرب الإيطالي رحل عن فريق بارما في أغسطس الماضي، بعدما قضى مع الفريق 3 مواسم ونصف منذ ديسمبر عام 2016.
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