تخفيف الحمل البدني في مران الزمالك وبرنامج تأهيلي خاص للاعبين

وضع الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة البرتغالي جايمي باتشيكو برنامجا تأهيلياً خاصاً للاعبين على هامش المران المقامبملعب عبداللطيف أبو رجيلة.
حيث حرص الجهاز على عدم زيادة الحمل البدني، والتركيز فقط علىبعض التدريبات التأهلية والبدنية الخاصة لرفع المعدل البدني والحفاظ على لياقة اللاعبين.
ويستعد الفريق لمواجهة نظيره الرجاء المغربي في إياب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا والمقرر لها الأربعاء القادم.
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