تخفيف الحمل البدني في مران الزمالك وبرنامج تأهيلي خاص للاعبين

وضع الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة البرتغالي جايمي باتشيكو برنامجا تأهيلياً خاصاً للاعبين على هامش المران المقام بملعب عبداللطيف أبو رجيلة. بملعب عبداللطيف أبو رجيلة. حيث حرص الجهاز على عدم زيادة الحمل البدني، والتركيز فقط على بعض التدريبات التأهلية والبدنية الخاصة لرفع المعدل البدني والحفاظ على لياقة اللاعبين. بعض التدريبات التأهلية والبدنية الخاصة لرفع المعدل البدني والحفاظ على لياقة اللاعبين. ويستعد الفريق لمواجهة نظيره الرجاء المغربي في إياب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا والمقرر لها الأربعاء القادم.

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