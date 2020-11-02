الزمالك يجري مسحة كورونا قبل انطلاق المران

أجرى لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك مسحة طبية قبل انطلاق التدريبات الجماعية اليوم استعدادا لمواجهة الرجاء المغربي في إياب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا المقرر لها يوم الأربعاء المقبل على ملعب ستاد القاهرة. لمواجهة الرجاء المغربي في إياب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا المقرر لها يوم الأربعاء المقبل على ملعب ستاد القاهرة. جاء ذلك وفقا للبروتوكول المتبع من الاتحاد الافريقي “كاف” للوقاية من فيروس كورونا.

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