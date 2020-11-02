باتشيكو يحفز لاعبي الزمالك قبل مواجهة الرجاء

حرص البرتغالي جايمي باتشيكو المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك على الاجتماع بلاعبي الفريق قبل انطلاق المران استعدادًا لمواجهة الرجاء المغربي في

إياب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا.

وقام باتشيكو بتحفيز اللاعبين والحديث عن أهمية المباراة وضرورة الفوز بها لتحقيق الحلم الإفريقي بالإضافة لعدم التركيز

في نتيجة لقاء الذهاب مؤكدا أن الفريق يسعى للفوز بكل المباريات التي يخوضها.

ويستعد الفريق لمواجهة الرجاء المغربي في

إياب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا والمقرر لها الأربعاء القادم.