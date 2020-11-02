اخبار الرياضه

أياكس الهولندي يعلن اصابة 11 لاعباً بفيروس كورونا

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

أعلن نادي اياكس أمستردام الهولندي مساء اليوم الاثنين عن اصابة 11 لاعباً بين صفوفه بفيروس ، وذلك قبل مواجهة ميتلاند الدنماركي مساء

غد الثلاثاء ضمن منافسات دوري ابطال اوروبا.

وكشف اياكس في بيان اصدره عبر موقعه الرسمي، عن

أن الفريق سيسافر الي الدنمارك استعداداً لمواجهة ميتلاند بقائمة تضم 17 لاعباً فقط في ظل ارتفاع عدد الاصابات بفيروس كورونا.

ولم يكشف النادي الهولندي حتي الآن عن هوية اللاعبين المصابين.

 

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر أياكس الهولندي يعلن اصابة 11 لاعباً بفيروس كورونا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا