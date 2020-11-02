أياكس الهولندي يعلن اصابة 11 لاعباً بفيروس كورونا

أعلن نادي اياكس أمستردام الهولندي مساء اليوم الاثنين عن اصابة 11 لاعباً بين صفوفه بفيروس كورونا، وذلك قبل مواجهة ميتلاند الدنماركي مساءغد الثلاثاء ضمن منافسات دوري ابطال اوروبا.
وكشف اياكس في بيان اصدره عبر موقعه الرسمي، عنأن الفريق سيسافر الي الدنمارك استعداداً لمواجهة ميتلاند بقائمة تضم 17 لاعباً فقط في ظل ارتفاع عدد الاصابات بفيروس كورونا.
ولم يكشف النادي الهولندي حتي الآن عن هوية اللاعبين المصابين.
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