إصابة فرانشيسكو توتي أسطورة روما بفيروس كورونا

أكدت شبكة "سكاي إيطاليا" أن فرانشيسكو توتي نجم فريق روما والمنتخب الايطالي سابقاً، قد تأكدت إصابته بفيروس كورونا. وشعر توتي خلال الايام الماضية بحالة من الارهاق قبل أن يصاب بالحمي ليخضع للمسحة الطبية التي جات نتيجتها ايجابية، ليخضع للعزل المنزلي حيث بدأت حالته في التحسن تدريجياً. للعزل المنزلي حيث بدأت حالته في التحسن تدريجياً. وكان والد توتي قد توفي الشهر الماضي عن عمر ينهاز ال 76 عاماً نتيجة لاصابته بفيروس كورونا.



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