مُرْشَحَيْن لرئاسة اتحاد الكرة الطائرة في ثالث أيام فتح باب الترشح

وصل عدد المرشحين لرئاسة الاتحاد المصري للكرة الطائرة إلى مرشحين أثنين في ثالث أيام فتح باب الترشح والذي بدأ من يوم 31 أكتوبر الماضي ولمدة سبعة أيام.

ومن المقرر أن تقام انتخابات اتحاد الكرة الطائرة يوم 11 ديسمبر المقبل

حيث دعى الاتحاد لعقد جمعية عمومية طارئة لاعتماد اللائحة الجديدة يعقبها عمومية عادية لإجراء الانتخابات والتي ستجرى وفق اللائحة المعمول بها حاليا حال رفض العمومية للائحة الجديدة.

ولم يشهد اليوم الأول تقدم أي مرشح بأوراقه بينما شهد اليومين الثاني والثالث ترشح كمن فؤاد عبد السلام وعبدالحميد الوسيمي .

ومن المنتظر أن يتقدم غدا بأوراق ترشحه لرئاسة الاتحاد شريف الشمرلي ليكون ثالث المرشحين لمنصب الرئيس .

وكان أحمد عبدالدايم قد أعلن عن ترشحه لرئاسة الاتحاد الا انه لم يقدم أوراقه بشكل رسمي حتى الآن.