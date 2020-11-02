نتيجة قرعة كأس خادم الحرمين الشريفين لموسم 2020-2021

أقيمت مساء اليوم الاثنين قرعة دور ال ١٦ من بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين للموسم الرياضي الجديد 2020-2021. وأسفرت قرعة كأس الملك عن الآتى : الهلال × الفتح الأهلي × العين الشباب ×القادسية ضمك × التعاون Advertisements الباطن × أبها النصر × الرائد الوحدة ×الاتحاد الاتفاق × الفيصلي الجدير بالذكر أن فريق الهلال حامل لقب الدوري السعودي يستضيف غريمه التقليدي النصر السعودي يوم السبت ٢٨ نوفمبر في نهائى كأس الملك للموسم الحالى ٢٠١٩.

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