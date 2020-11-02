ماذا قالت الصحف العالمية عن أداء محمد النني أمام مانشستر يونايتد؟

أشادت الصحف العالمية الصادرة صباح اليوم، الإثنين، بنجم وسط آرسنال الإنجليزي، محمد النني بعد أدائه المميز الذى ظهر به خلال مواجهة مانشستر يونايتد فى الجولة السابعة من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وانتهت المباراة بفوز آرسنال بهدف نظيف أحرزه النجم الجابوني بيير إيميريك أوباميانج من ركلة جزاء.

ودفع المدير الفني لآرسنال، ميكيل أرتيتا، بالثنائى توماس بارتي ومحمد الننى فى وسط ملعب الفريق ضد مانشستر يونايتد لمدة 90 دقيقة كاملة، وقدم اللاعبان أداًء قويًا ورائعًا، حيث فرضا سيطرة شبه مطلقة فى أغلب أحداث اللقاء.

ونال النجم المصري ثقة أرتيتا، حيث بات يعتمد عليه بشكل شبه أساسى فى أغلب المباريات.

وعنونت صحيفة التليجراف البريطانية، قائلة: “الننى وبارتي منحا آرسنال الثقل الذي كان يفتقر إليه لفترة طويلة”.

وتحدثت الصحيفة عن تشكيل مانشستر يونايتد الذى تواجد فيه أربعة لاعبين خط وسط مقابل الننى وبارتي فقط في وسط ملعب آرسنال، وعلى الرغم من ذلك استطاع ثنائى الجانرز التفوق على نجوم الشياطين الحمر.

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كما أشادت الصحيفة الإنجليزية بالمستوى الذى ظهر به النجم المصري قائلة: “مو الننى تحكم فى الكرة بشكل جيد خلال المباراة”، وأضافت أن لاعب وسط آرسنال واصل اللعب بنفس النسق حتى الدقيقة الأخيرة، التى شهدت سيطرته على وسط ملعب فريقه والتحرك فى كل مكان والضغط على لاعبي مانشستر يونايتد لإجبارهم على تمرير الكرة إلى الخلف.

فيما عنونت صحيفة بيلد الألمانية: “الننى ركض حوالي 60 ياردة من جانب لآخر ليطارد كل من لوك شو وفيكتور لينديلوف ما أجبر الثنائي على تمرير الكرة للخلف”.

كما أشادت إذاعة “talkSPORT” البريطانية إلى الأداء الرائع الذى قدمه الننى ضد، قائلة: مانشستر يونايتد “أظهر النني سبب إيمان أرتيتا بالدفع به خلال المباراة”، مشيرة فى الوقت ذاته إلى الأداء الدفاعي والضغط في الدقائق الأخيرة على لوك شو فى وسط الملعب مما أجبره على إخراج الكرة إلى رمية تماس.

بينما تصدر صحيفة ديلي ميل الإنجليزية عنوان: “النني وبارتي كانا رائعين.. وأرتيتا يستحق التقدير”.

وأضافت أن محمد الننى وتوماس بارتي كانا سلاح مدرب آرسنال ميكيل أرتيتا في هزيمة مانشستر يونايتد، والفوز عليه في أولد ترافورد لأول مرة منذ عام 2006.

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