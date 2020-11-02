الأهلي يدرس تأجيل انضمام اللاعبين الدوليين إلى معسكر منتخب مصر

يدرس مسئولو النادي الأهلي، تأجيل انضمام اللاعبين الدوليين إلى معسكر منتخب مصر، الذي يأتي استعدادًا لخوض مواجهتي توجو في تصفيات كأس أمم أفريقيا.
ويسود اتجاه داخل الأهلي، إلى تأجيل إرسال اللاعبين، التزامًا بموعد الأجندة الدولية، المحدد لها يوم 9 نوفمبر الجاري، وفقًا للوائح الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا” في هذا الشأن، بدلا من انضمام اللاعبين بعد غدًا والتواجد في المعسكر المفتوح، أسوة بلاعبي الزمالك.
ويخشى الجهاز الفني للنادي الأهلي، من إرسال اللاعبين بعد غدًا إلى المعسكر المفتوح، وبالتالي تعرضهم لحالة إجهاد شديدة، خاصة في ظل الضغط الكبير الذي تعرض له الفريق هذا الموسم منذ عودة النشاط الكروي، بعد التوقف على خلفية تفشي “فيروس كورونا” المستجد.
يذكر أن منتخب مصر بقيادة حسام البدري، قام باستعداء 6 لاعبين من الأهلي، وهم محمد الشناوي، وأيمن أشرف، ومحمد هاني، وحمدي فتحي، وعمرو السولية، ومحمد مجدي “أفشة”.
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