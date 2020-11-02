كواليس الموسم الماضي.. سيتين طرد ميسي من غرفة ملابس برشلونة بعد مشادة ساخنة!

كشف مصدر إسباني عن المحادثة التي جرت بين قائد برشلونة ليونيل ميسي ومدرب الفريق خلال النصف الثاني من الموسم الماضي “كيكي سيتين” والتي أشعلت المشاكل في غرف ملابس برشلونة.

وأوضح مصدر لإذاعة “كادينا سير” الإسبانية، أن كيكي سيتين اصطدم مع ليو ميسي في حواراً نارياً حيث طلب الأرجنتيني من سيتين إحترام زملائه لأنهم حققوا ألقاباً أكثر منه طوال مشواره التدريبي بعدما وجه المدرب بعض الكلمات لنجوم الفريق.

وأضاف نفس المصدر أن الحوار كان خلال مباراة برشلونة وسيلتا فيجو على ملعب هذا الأخير “بالايدوس” في الجولة 32 من الدوري الإسباني، والتي انتهت بالتعادل الإيجابي هدفين في كل شبكة وكانت سبباً في فقدان تاصدارة لصالح الغريم التقليدي ريال مدريد والذي توج بعدها باللقب.

وتابع خبر الكادينا سير بالقول إن المدرب كيكي سيتين الذي أشرف على تدريب كل من لاس بالماس وريال بيتيس فقط في الدرجة الأولى قبل الاشراف على برشلونة إكتفى بالرد على ليو ميسي بالقول: “ان لم يعجبك الحديث فأنت تعرف أين يتواجد الباب”.

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