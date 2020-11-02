زيدان: علاقتي جيدة مع كونتي، وهؤلاء يمكنهم صنع حقبة تاريخية مع ريال مدريد!

تحدث مدرب ريال مدريد الإسباني “زين الدين زيدان” للصحافة اليوم قبل مواجهة إنتر ميلانو الإيطالي ضمن مباريات الجولة الثالثة من مجموعات دوري أبطال أوروبا غدًا الثلاثاء واعترف بصعوبة المنافس كما أكد أن علاقته بمدرب النيراتزوري أنطونيو كونتي جيدة جدا.

‏ وأجاب زيدان على سؤال حول زميله السابق كلاعب في يوفنتوس أنطونيو كونتي وقال : “علاقتي مع كونتي؟ نحن لسنا على اتصال يوميًّا، ولكنه عندما كان لاعبًا كان قائدًا مهمًّا في فريقنا (يوفينتوس)، ولا يفاجئني في كونه أصبح مدرّبًا، وعند بداياتي كمدرب ذهبت إلى تورينو من أجل التحدث معه، لدي علاقة جيدة معه”.

واعترف زيدان بصعوبة مواجهة الإنتر حيث قال: “نحن نعلم قوة منافسنا، هي مباراة صعبة لأنهم فريق جيد، ويعتمدون على الجانب البدني كثيرا، ويلعبون بشكلٍ جيد، لذلك ستكون مباراة صعبة، و نعتبرها مباراة نهائية، وسنحاول تحقيق النقاط الثلاث”.

‏ وفي سؤال حول الكرواتي لوكا مودريتش قال مدرب ريال مدريد “لوكا مودريتش؟ لا شيء تغير، نحن نعلم أهمية اللاعب، صحيح بأنه هناك العديد من المباريات، وجميع اللاعبين متاحين، في كل مرة يُشارك فيها مودريتش يلعب جيّدًا، وعقوبة المدرب هي اختيار التشكيل، خاصة مع لاعب مثل لوكا مودريتش فهو مهم للغاية بالنسبة لنا”.

وتطرق زيدان بعد ذلك للحديث عن الثلاثي الهجومي للفريق الذي سحق هويسكا السبت الماضي 4-1 والذي يضم هازارد وبنزيمة وأسينسيو وأكد أنهم يؤدون بشكل جيد وأن بإمكانهم تكوين جيل جديد مع ريال مدريد مستقبلاً.

وقال ‏زيدان : “ثلاثية هازارد، بنزيمة، أسينسيو؟ يمكنهم أن يصنعوا حقبة، فالجميع يُريد صنع التاريخ، وهذا الشيء جيد، يريدون المزيد دائمًا وإظهار أنفسهم، لا يزال بإمكانهم الفوز بالعديد من الأشياء”.

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‏ وأضاف : “دائمًا ما يتم تداول بأنهم غير قادرين على فعل المزيد، ولكنني أخبركم بأنهم يريدون المنافسة والفوز، وهذا أمر جيد جدًّا بالنسبة للمدرب، أنا أستمتع كل يوم معهم، والتركيز ليس على هؤلاء الثلاثة فقط، بل على جميع اللاعبين، من أجل تحقيق الألقاب”.

وعن عودة هازارد من الإصابة قال زيدان : “نحن نطمح إلى كل شيء دائمًا، نريد أن نُظهر بأننا جيدون، ومع هازارد نحن قادرون على ذلك بالطبع، نحن نعلم الجودة التي يتمتع بها”.

تحقيق لقب دوري أبطال أوروبا مجدداً؟

أكد مدرب ريال مدريد أن التواجد في دوري أبطال أوروبا شيء مميز مؤكدًا على أن رغبة البطل القياسي في البطولة دائماً هي تحقيق اللقب الأغلى في منافسات أندية كرة القدم في العالم.

وأوضح زين الدين ‏زيدان: “العام الماضي لم نتمكن من الفوز بدوري الأبطال، لكننا نطمح دائمًا لذلك، ليس لدي شكٌّ في نفسي أو في اللاعبين، سيكون الأمر معقّدًا، ولكن علينا مواصلة القتال من أجل المحاولة”.

‏ وتابع قائلا : “كرة القدم أكثر تعقيدًا، لا توجد أندية صغيرة فالجميع يستطيع الفوز، لهذا السبب علينا أن نكون سعداء بعد كل انتصار، حيث فزنا في النهائي الماضي ضد هويسكا”.

‏ وعن مستقبله مع النادي الملكي قال زيدان أن المغادرة شيء لا مفر منه لكنه لا يفكر في تلك الأمور حالياً حيث قال “مستقبلي؟ أنا أفكر في مباراة الغد، نحن محظوظون لخوض مباراة دوري الأبطال غدًا، والباقي هو أمرٌ لا مفر منه، وما يمكننا فعله هو الاستعداد بشكلٍ جيد للمباراة”.

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