حالات كورونا اليوم | بعدما تسبب في وفاة والده.. الفيروس يصيب ملك روما وزوجته

يستمر فيروس كورونا في الانتشار بلا هوادة في العالم ولاعبي كرة القدم الحاليين والسابقين ليسوا إستثناء والضحية هذه المرة هو قائد روما السابق “فرانشيسكو توتي” وزوجته “ايلاري بلاسي”، حيث ظهرت نتيجة فحص فيروس كورونا ايجابية في عينتهم اليوم الإثنين.

ووفقا للسكاي سبورتس الايطالية فإن توتي شعر بالحمى والارهاق الشديد في الايام القليلة الماضية ما جعله يقدم على مسحة خاصة بالفيروس ظهرت إيجابية ما يعني إصابته بكورونا ولكن حالته الصحية حالياً مستقرة بجانب زوجته “ايلاري بلاسي”.

وتأتي هذه الأخبار بعد أيام قليلة من فقدان ملك روما لوالده إنزو الملقب بالشريف يوم 12 من الشهر الماضي بسبب مضاعفات فيروس كورونا مع معاناته من أمراض مزمنة أخرى مثل السكري ومشاكل في القلب ليفارق الحياة في مستشفى “سبالانزاني”.

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