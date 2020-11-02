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ويلفريد بوني يخسر تحديه ويرحل عن صفوف اتحاد جدة بالمجان

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محمد مصطفى 0 تبليغ

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وجه مجلس إدارة نادي اتحاد جدة السعودي أمس الأحد، الشكر للمهاجم الإيفواري ويلفريد بوني.

وعبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي تويتر ،أصدر الاتحاد بيانًا أكد من خلاله إنهاء العلاقة بين اللاعب والنادي بالتراضي.

وكان بوني انضم لنادي الاتحاد خلال فترة الانتقالات الشتوية الماضية ولكنه لم يقدم المتوقع منه كلاعب صاحب خبرات عديدة في الملاعب الأوروبية.

ويضم الاتحاد في قائمة اللاعبين الأجانب كلا من المصري أحمد حجازي والثلاثي البرازيلي برونو هنريكي ومارسيلو جروهي ورومارينيو ولاعب الرأس الأخضر جاري رودريجيز والصربي اليكساندر بريوفيتش.

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ويحتل اتحاد جدة المركز السابع في دوري كأس الأمير (الدوري السعودي للمحترفين) برصيد أربع نقاط.

ويستعد لمواجهة التعاون يوم الجمعة المقبل في الجولة الرابعة من الدوري.

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