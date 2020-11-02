ريال مدريد لإنقاذ موقفه وإنتر ميلان للإجهاز عليه.. إليك ارقام لقاءات الفريقيين

من كان يتخيل ألا يحصد ريال مدريد عملاق دوري أبطال أوروبا، إلا نقطة واحدة من أول جولتين له في نسخة 2020-2021؟، وأن يصل إلى مباراته الثالثة ضمن المجموعة الثانية مع إنتر الإيطالي وهو متذيل الترتيب؟ على لاعبي زيدان أن ينتفضوا أمام النيراتزوري حتى يستعيدوا ثقتهم بأنفسهم أوروبياً.



فعلى ملعب "ألفريدو دي ستيفانو" في العاصمة الإسبانية ستكون المواجهة حاسمة إلى حد كبير بين ريال مدريد وضيفه إنتر ميلان قبل الانتقال إلى الجولة الرابعة وتكرار المواجهة بينهما في ميلانو في 25 تشرين الثاني/نوفمبر الحالي.



وخلافاً لتألقه في الدوري المحلي حيث يحتل الوصافة بفارق نقطة واحدة خلف ريال سوسييداد مع مباراة مؤجلة، يعاني النادي الملكي الأمرين قاريا بخسارة مفاجئة وتاريخية على أرضه في الجولة الأولى أمام شاختار دانييتسك الأوكراني 2-3 وتعادل مثير انتزعه في الوقت القاتل من مضيفه بوروسيا موشنغلادباخ الألماني 2-2 في الثانية.



ويدخل ريال مدريد مباراة الغد بمعنويات عالية بعد فوزه الكبير على ضيفه هويسكا 4-1 والعودة الناجحة لنجمه الدولي البلجيكي إدين هازار بعد تعافيه من الاصابة والتي توجها بافتتاحه التسجيل.



وتبدو مشكلة ريال مدريد في مركز الظهير الأيمن بسبب إصابة داني كارفاخال وألفارو أودريوسولا وناتشو، وزادت في المباراة الاخيرة ضد هويسكا بإصابة لوكاس فاسكيز الجناح الأيمن الذي يستعين به المدرب الفرنسي لشغل مركز المدافع.



وفرط زيدان في بداية الموسم في أحد أفضل اللاعبين في هذا المركز ويتعلق الأمر بالدولي المغربي أشرف حكيمي ولإنتر ميلان بالتحديد، لكن برغبة من الأخير الذي رفض الجلوس على دكة البدلاء بعد موسمين رائعين على سبيل الاعارة مع بوروسيا دورتموند الألماني.



لم تكن حال إنتر أفضل من ريال مدريد، حيث أفلت من الخسارة على ارضه امام مونشنغلادباخ بانتزاعه التعادل في الدقيقة الاخيرة عبر هدافه البلجيكي روميلو لوكاكو، وسقط في فخ التعادل السلبي امام مضيفه شاختار، وبالتالي وعلى غرار النادي الملكي ستكون مباراة الغد مصيرية بالنسبة له لإنعاش حظوظه في المنافسة على بطاقتي المجموعة.



وتراجعت نتائج إنتر ميلان في الآونة الاخيرة وهو حقق فوزاً واحداً في مبارياته الست الأخيرة في مختلف المسابقات، ويحوم الشك حول مشاركة نجمه لوكاكو غداً بسبب الاصابة في عضلات المحالب، لكن المدرب أنتونيو كونتي يملك أسلحة فتاكة في خط الهجوم هي الارجنتيني لاوتارو مارتينيز والتشيليان أليكسيس سانشيز وأرتورو فيدال.



وقال كونتي "نقوم حاليا بتقييم الموقف، وسنتخذ القرار الأفضل لإنتر وروميلو. يجب أن نتجنب التعافي السريع، المسؤولية تقع على عاتق اللاعب"، مضيفاً "إجباره على اللعب قد يؤدي إلى تفاقم الوضع".



وضمن المجموعة ذاتها يستضيف شاختار دونيتسك ضيفه بوروسيا مونشنغلادباخ في مباراة مبكرة الثلاثاء.



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وفيما يلي بعض الأرقام قبل لقاء ريال مدريد وإنتر:



- فاز ريال مدريد 6 من 7 من مبارياته البيتية، ضد إنتر ميلان في البطولات الأوربية (خسر 1)، وهذه أول مرة يستضيف الفريق الإسباني نادي الإنتر منذ سبتمبر 1998 – حين فاز الريال 2-0 في أول مباراة للإنتر في دوري الأبطال في تاريخه.



- فاز ريال مدريد 8 من آخر 9 مباريات ضد فرق إيطالية في دوري الأبطال (خسر1)، الاستثناء الوحيد كانت خسارة أرضية ضد يوفنتس بنتيجة 3-1 في الجولة الثانية من ربع نهائي موسم 2017-2018.



- في زياراته لإسبانيا في البطولات الأوربية، خسر إنتر 15 مرة في 20 زيارة (ف3 ت2)، وخسروا 8 من 10 زيارات لهم في دوري الأبطال (فاز1 تعادل1).



- فشل ريال مدريد من الفوز في أول مباراتين من دوري الأبطال هذا الموسم للمرة الثانية على التوالي، قبلها كان الفريق قد فاز في احدى المباراتين الأوليتين في المواسم الـ 23 السابقة لهم في البطولة.



- تعادل إنتر في أول مباراتين له في دوري الأبطال هذا الموسم – آخر مرة بدأ الفريق بتعادلين كان في موسم 2009- 2010، حين فازوا بالبطولة تحت إمرة المدرب جوزيه مورينيو.



- لم يفز ريال مدريد في آخر 4 مباريات له في دوري الأبطال (تعادل1 خسر 3)، وهي أسوأ سلسلة للفريق منذ سبتمبر 2006 حين فشلوا في الفوز في 5 مباريات متتالية، وكانت تلك آخر موسم يلعب فيها زين الدين زيدان في دوري الأبطال.



- سجل مهاجم ريال مدريد كريم بنزيمة الأسبوع الماضي ضد بوروسيا منشنغلادباخ، وهي الموسم الـ 16 التي يسجل فيها الفرنسي في دوري الأبطال، وهو رقم قياسي بالاشتراك مع راين غغز وليونل ميسي.



- سجل لاعب إنتر أرتورو فيدال ضد ريال مدريد في دوري الأبطال مع فريقين سابقين، يوفي وبايرن ميونخ. لم يسبق لأي لاعب تسجيل أهداف ضد ريال مع 3 فرق مختلفة.



المصدر: بي إن سبورت