شكرا لقرائتكم خبر عن الأولمبية تجيب على تساؤلات جماهير الزمالك.. لماذا هذا التوقيت؟ والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

رد شريف العريان السكرتير العام للجنة الأولمبية المصرية، على تساؤلات جماهير نادي الزمالك عن توقيت إصدار القرارات، قائلا: «هل كنا نعلم بقرار الاتحاد الإفريقي بتأجيل مباراة الرجاء أكثر من مرة وتأجيل المباراة النهائية كذلك؟».

وأضاف في تصريحات إذاعية عبر راديو مصر: «هل لو أحد تقدم برفع دعوى قضائية سيؤجل القاضي الحكم بناء على أمور أخرى؟، الأمور اتخذت طريقها القانوني وصدر الحكم من جانب لجنة التسوية».

وكشف سكرتير الأولمبية: «من حق الزمالك الاستئناف على قرار بطلان اللائحة، أما بالنسبة لنا فلا وجود لرئيس الزمالك ولا يحق له ممارسة أي دور رياضي ولا يحق له الاستئناف على القرار الصادر ضده، ولن يتم اعتماد أي ورقة عليها توقيعه».

واختتم: «انتخابات الزمالك ستجرى بعد دورة الألعاب الأولمبية 2021 وسواء أقيمت الدورة أم لا الانتخابات ستكون في موعدها».