- 1/2
- 2/2
شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر غوارديولا: لا يمكنك القيام بخطوة خاطئة في دوري الأبطال والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 2 نوفمبر 2020
أكد مدرب نادي مانشستر سيتي الانكليزي بيب غوارديولا أن المهاجم الأرجنتيني سيرجيو أغويرو، لن يكون متاحًا امام اولمبياكوس ضمن منافسات دور المجموعات لبطولة دوري ابطال اوروبا.
وفي حديث له، قال غوارديولا: "لا أعرف هل سيكون أغويرو متاحًا أم لا، لكنني أعتقد بأنه سيغيب".
وأضاف: "لا نريد أن نجازف به، سيرجيو لاعب هام بالنسبة لنا، لكني أعتقد أنه سيكون جاهزًا بعد فترة التوقف الدولي".
وعن مواجهة أولمبياكوس، اختتم: "لا يمكنك القيام بخطوة خاطئة في دوري أبطال أوروبا، علينا الفوز واستغلال الفرصة، من أجل القيام بخطوة كبيرة نحو التأهل إلى الدور التالي، نحن فريق قادر على تسجيل الكثير من الأهداف، سجلنا الكثير واستقبلنا القليل، ضد ليستر سيتي استقبلنا 5 أهداف، منهم هدفين ركلات جزاء، وفي المباريات الأخرى كان المعدل جيد، نحن نصنع أكثر من الخصم فرصًا على المرمى".
كانت هذه تفاصيل خبر غوارديولا: لا يمكنك القيام بخطوة خاطئة في دوري الأبطال لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.