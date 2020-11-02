غوارديولا: لا يمكنك القيام بخطوة خاطئة في دوري الأبطال

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 2 نوفمبر 2020

أكد مدرب نادي ​مانشستر سيتي​ الانكليزي ​بيب غوارديولا​ أن المهاجم الأرجنتيني سيرجيو أغويرو، لن يكون متاحًا امام ​اولمبياكوس​ ضمن منافسات دور المجموعات لبطولة ​دوري ابطال اوروبا​.

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وفي حديث له، قال غوارديولا: "لا أعرف هل سيكون أغويرو متاحًا أم لا، لكنني أعتقد بأنه سيغيب".

وأضاف: "لا نريد أن نجازف به، سيرجيو لاعب هام بالنسبة لنا، لكني أعتقد أنه سيكون جاهزًا بعد فترة التوقف الدولي".

وعن مواجهة أولمبياكوس، اختتم: "لا يمكنك القيام بخطوة خاطئة في دوري أبطال أوروبا، علينا الفوز واستغلال الفرصة، من أجل القيام بخطوة كبيرة نحو التأهل إلى الدور التالي، نحن فريق قادر على تسجيل الكثير من الأهداف، سجلنا الكثير واستقبلنا القليل، ضد ليستر سيتي استقبلنا 5 أهداف، منهم هدفين ركلات جزاء، وفي المباريات الأخرى كان المعدل جيد، نحن نصنع أكثر من الخصم فرصًا على المرمى".