شكرا لقرائتكم المصرى يسعى لضم غنام محمد وسيد شبراوى ثنائى الإنتاج الحربى ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل دخل مسئولو المصرى البورسعيدى فى مفاوضات جادة مع ثنائى الإنتاج الحربى غنام محمد وسيد شبراوى من أجل التعاقد معهما خلال فترة الإنتقالات الصيفية الحالية لتدعيم صفوف الفريق بلاعبين سوبر ، وتمسك مسئولو الإنتاج الحربى ببقاء غنام محمد فى البداية واشترطوا الحصول على 10 مليون جنيه للموافقة على رحيله بالإضافة للتعاقد مع أحد لاعبى المصرى طبقا لرؤية الجهاز الفنى للعجلات الحربية إلا أن مسئولى النادى البورسعيدى رفضوا مؤكدين أن المبلغ المطلوب مُبالغ فيه مُطالبين إدارة الإنتاج بتخفيض المقابل المادى .

فى الوقت نفسه اقترب سيد شبراوى من الإنتقال للمصرى خاصة وأنه لم يشارك مع الإنتاج الحربى فى الموسم الماضى إلا فى عدد قليل من المباريات ويرحب اللاعب بالإنتقال للفيق البورسعيدي على أمل المشاركة من جديد .