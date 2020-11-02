شكرا لقرائتكم أيمن حفنى يحضر مران الزمالك لدعم الفريق قبل مواجهة الرجاء ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل حرص أيمن حفني، صانع ألعاب الزمالك السابق، على التواجد بملعب القلعة البيضاء لحضور التدريبات الجماعية للفريق، من أجل مساندة الفريق وحرص الجهاز الفني واللاعبون، وأمير مرتضى منصور المشرف العام على الكرة، على الترحيب باللاعب وتحيته، وأجرى لاعبو الزمالك، مسحة طبية قبل انطلاق التدريبات الجماعية اليوم استعدادًا لمواجهة الرجاء المغربي في إياب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا المقرر لها يوم الأربعاء المقبل على استاد القاهرة، جاء ذلك وفقًا للبروتوكول المتبع من الاتحاد الأفريقي "كاف" للوقاية من فيروس كورونا، وتقام مباراة الزمالك والرجاء المغربى فى التاسعة مساء بعد غد، الأربعاء، بعدما نجح الزمالك في الفوز في مباراة الذهاب بالدار البيضاء في المغرب، بهدف نظيف سجله المغربى أشرف بن شرقى جناح الفريق الأبيض.

فيما انطلقت رحلة بعثة الرجاء المغربى فى تمام الواحدة ظهر اليوم من مطار محمد الخامس بالدار البيضاء إلى القاهرة، ومن المنتظر أن تصل بعثة الفريق المغربى فى السادسة مساء اليوم، الاثنين، وذلك عبر طائرة خاصة، بعد تأجيل سفر الفريق المغربى أكثر من مرة بسبب الإصابات التى جاءت ضمن صفوف الفريق والمتعلقة بفيروس كورونا قبل أن يتعافى عناصر الفريق.

وتخلف 3 لاعبين عن رحلة بعثة نادى الرجاء المغربى التى توجهت إلى القاهرة حيث أوضح الجهاز الطبي للرجاء أن أنس الزنيتى حارس الفريق خضع لمسحة طبية سريعة للكشف عن فيروس كورونا، وتأكد على إثرها بصفة قطعية ونهائية استحالة مرافقة الحارس الأول لبعثة الفريق إلى القاهرة لمواجهة الزمالك، وأشار الجهاز الطبى إلى أن التحاليل التى خضع لها كل من عبد الجليل جبيرة ومحمد الدويك كشفت عدم شفائهما من الفيروس فيروس كورونا وتخلفهما عن رحلة الرجاء، فى حين تواجد كل من محمود بنحليب وعمر بوطيب إلى قائمة اللاعبين المتعافين من الفيروس.

وضمت بعثة الرجاء القادمة إلى القاهرة كلا من:"محمد بوعميرة، أمير الحداوي، عبد الإله مذكور، الورفلي، بدر بانون، إلياس الحداد، عبد الرحيم الشاكير، فابريس نغاه، أسامة سوكحان، محمد زريدة، محمد نعيم، العرجون، نغوما، زكريا الوردي، أيوب ناناح، المكعازي، جبرون، محسن متولي، الحافيظي، محمود بنحليب، سفيان الرحيمي، زكريا الهبطي، البكاري، مالانجو".

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فيما ينتظر مسئولو الزمالك، خلال الساعات المقبلة، وصول إخطار رسمى من الاتحاد الأفريقى لكرة القدم بأسماء طاقم حكام مواجهة الرجاء المغربى، وأفادت تقارير مغربية بتعيين الحكم الجامبى بكارى جاساما لإدارة المباراة، إلا أنه حتى اللحظة الجارية لم يصل إخطار رسمى للنادى الأبيض بهوية الحكام المقرر إدارتهم للمباراة وأصبح الـ"كاف" يخطر الأندية بأسماء الحكام قبل المباراة بما يقرب من 24 ساعة.

يعود الزمالك لارتداء زيه التقليدى فى مواجهة الرجاء المغربى، وارتدى الفريق فى لقاء الذهاب زيه البديل باللون الأزرق، إلا أنه سيعود فى لقاء العودة ليرتدى زيه الأبيض لكونه صاحب الأرض، ويخضع الفريق الأبيض اليوم، الاثنين، لمسحة طبية للكشف عن فيروس كورونا، وذلك طبقا للبروتوكول المتبع من قبل الاتحاد الأفريقى لكرة القدم "كاف" استعدادا لمواجهة الرجاء المغربي.

فيما يستعيد الزمالك، الثنائى محمود علاء مدافع الفريق وحازم إمام الظهير الأيمن الذى سيعود إلى قيادة الجبهة اليمنى على حساب الصاعد أحمد عيد بعد تغيبه عن لقاء الذهاب بسبب الإصابة في العضلة الأمامية والتي تعافى منها مؤخراً، ليصبح جاهزاً لقيادة الجبهة اليمنى لأبناء ميت عقبة.

كما كشف محمود علاء، مدافع الزمالك، عن جاهزيته للتواجد في المباراة، بعدما تعافى من الإصابة التي تعرض لها في الركبة، والتي أبعدته عن فريقه طوال الفترة الماضية، إضافة إلى تزايد فرص محمود حمدى الونش، مدافع الزمالك، في اللحاق بالمباراة بعد تعرضه لإصابة في الركبة في اللقاء الأخير أمام الإسماعيلى، في الجولة الأخيرة من منافسات بطولة الدورى الممتاز، إلا إن الجهاز الفني لن يغامر بأي منهما سوى بالتأكد من جاهزيته تمامًا للمشاركة بشكل طبيعى في لقاء الأربعاء.