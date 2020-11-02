شكرا لقرائتكم نور الشربيني بعد العودة لصدارة الاسكواش أتمنى المحافظة عليه أطول فترة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل علقت البطلة المصرية نور الشربينى، المصنفة الأولى عالميا لسيدات الاسكواش، على عودتها إلى صدارة التصنيف العالمى فى نوفمبر الجاري، وقالت الشربينى عبر حسابه الشخصى على موقع تويتر "الحمد الله العودة الي رقم واحد علي العالم في التصنيف العالمي إن شاء أقدر أحافظ علي المركز دة ..شكرا ليكو وشكرا لكل الناس الي دعموني وشجعونى".

نور الشربينى

كانت رابطة اللاعبين المحترفين للاسكواش "PSA" قد كشفت فى وقت سابق عن التصنيف العالمى الجديد للسيدات فى شهر نوفمبر، واستعادت البطلة المصرية نور الشربينى صدارة التصنيف لأول مرة منذ أن فقدته فى ديسمبر 2018، لتسترد صدارتها بعد غياب 23 شهراً على التوالى، وذلك بعد تتويجها مرخراً ببطولة مصر الدولية للاسكواش التى أقيمت تحت سفح أهرامات الجيزة خلال أكتوبر الماضى.

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فيما تراجعت نوران جوهر لاعبة وادى دجلة إلى المركز الثانى خلف نور الشربينى، وفى المركز الثالث تقدمت نور الطيب لاعبة هليوبوليس متخلية عن مركزها الرابع للفرنسية كاميل سيرم.

كما تقدمت البطلة الشابة هانيا الحمامى إلى المركز الخامس، بعد وصولها إلى نصف نهائى بطولة مصر الدولية للاسكواش وتغلبها على كاميل سيرم.

وتقدمت البطلة المصرية سلمى هانى إلى المركز العاشر، ليضم تصنيف التوب 10، خمس لاعبات من مصر.