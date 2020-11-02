شكرا لقرائتكم صراع بين المصرى والمقاصة والمقاولون والبنك الأهلى على ضم معروف يوسف ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل كشف أسامة فرحات وكيل أعمال معروف يوسف لاعب وسط الزمالك عن تلقى اللاعب أربعة عروض خلال الميركاتو الجارى، وقال فرحات فى تصريحات لـ "الخليج 365": تلقينا عدة عروض بعد انتهاء إعارة معروف إلى المقاولون، وجاءت من أندية المصرى والمقاصة والبنك الأهلى بالإضافة إلى رغبة المقاولون فى استمرار اللاعب معهم خلال الفترة المقبلة ، وأضاف: ما زلنا نراجع العروض وننتظر موقف الزمالك لحسم وجهة معروف يوسف خلال الفترة المقبلة.

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من جانبه، أكد محمد عادل فتحى عضو مجلس إدارة المقاولون العرب والمشرف على قطاع الكرة، أن الجهاز الفنى ولاعبى الفريق كانوا على قدر المسئولية فى الموسم الماضى، بعد تحقيق المركز الرابع فى جدول الدورى العام، وهو الهدف الذى حدده المقاولون منذ بداية الموسم الجارى، وأضاف عادل فى تصريحات لـ "الخليج 365": ينتظرنا موسم جديد أصعب من الماضى بعد مشاركتنا فى كأس الكونفدرالية الأفريقية، ولذلك نسعى لتدعيم صفوفنا بأفضل الصفقات لمساعدة الفريق على مواجهة التحديات".

واصل: فى الموسم الماضى كان هدفنا المربع الذهبى، ولكن الموسم الجديد أصبح هدفنا الحفاظ على ما وصلنا إليه، مع تقديم عروض قوية فى كأس الكونفدرالية وتشريف الكرة المصرية.