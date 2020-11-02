شكرا لقرائتكم خبر عن س و ج.. كل ما تريد معرفته عن أزمة محمد فضل وكهربا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - لا صوت يعلو فوق أزمة محمد فضل عضو مجلس إدارة اللجنة الخماسية، ولاعب النادى الأهلى محمود كهربا فى الشارع الكروى، بعدما حدثت مشادة بين الثنائى فى مباراة تتويج الأهلى بلقب الدورى الـ 42 أمام طلائع الجيش خلال حفل استلام الدرع، ويرصد الخليج 365 آخر مستجدات الأزمة..

جاءت بداية الأزمة اشتبك محمد فضل عضو اللجنة الخماسية المكلفة بإدارة اتحاد الكرة مع محمود عبد المنعم كهربا لاعب الأهلى، خلال مراسم تسليم درع الدورى الـ 42 للمارد الأحمر، عندما كان يحاول كهربا مساعدة مؤمن زكريا للوصول لدرع الدورى وتسليمه للاعبين، ليحاول فضل منعه وتحدث المشادة بينهما تحت أنظار محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة القلعة الحمراء.

تقدمت إدارة النادي الأهلى، صباح اليوم الاثنين، بشكوى إلى كل من المستشار سيد البنداري رئيس لجنة الانضباط والأخلاق باتحاد الكرة، وعمرو الجنايني رئيس اللجنة الخماسية المكلفة بإدارة اتحاد الكرة، يطالب فى الشكويين بتطبيق اللوائح والقوانين في واقعة محمد فضل، عضو اللجنة الخماسية، مع محمود عبد المنعم «كهربا»، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي، أثناء احتفالية تسليم درع الدوري .

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كشف محمد فضل، عضو اللجنة الخماسية المكلفة بإدارة اتحاد الكرة، عن تحويل واقعة محمود عبد المنعم كهربا صانع ألعاب النادى الأهلى خلال أحداث تتويج الفريق الأحمر بدرع الدورى رقم 42 فى تاريخ القلعة الحمراء، إلى لجنة الانضباط لتفصل فيها، وقال فضل فى تصريحات تليفزيونية لبرنامج "ملعب أون تايم" مع الإعلامى سيف زاهر،"بخصوص واقعة "كهربا" فى حفل تتويج الأهلي ببطولة الدوري لقد قمت بتحويل الأمر إلى لجنة الانضباط وهى ستحسم الأمر.

ما موقف المنتخب من أزمة كهربا وفضل؟

تسببت أزمة محمد فضل، عضو اللجنة الخماسية لإدارة اتحاد الكرة، مع محمود عبد المنعم "كهربا"، لاعب الأهلي، فى استبعاد الأخير من معسكر المنتخب الوطنى الذى سينطلق غداً، الثلاثاء، استعداداً لمباراتي توجو يومى 14 و17 نوفمبر الجارى فى تصفيات أمم أفريفيا.