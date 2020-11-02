حسام البدرى يضم 6 لاعبين من الأهلي واستبعاد كهربا وأحمد فتحى

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن الجهاز الفني للمنتخب الوطني الأول لكرة القدم، بقيادة حسام البدرى، أسماء المنضمين من لاعبي الأهلي لقائمة الفراعنة استعدادا للتحضيرات الرسمية لمواجهة منتخب توجو ذهابًا وإيابًا يومى 14 و17 نوفمبر الجارى ضمن منافسات الجولة الثالثة والرابعة للتصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية بالكاميرون.

واللاعبون المنضمون هم: محمد الشناوى وأيمن أشرف ومحمد هاني وعمرو السولية ومحمد مجدى قفشة وحمدى فتحى، واستبعد أحمد فتحى وكهربا وحسين الشحات.

وينضم هؤلاء اللاعبون إلى تدريبات المعسكر المفتوح بعد غد، الأربعاء، وأكد محمد بركات مدير المنتخب أن الفريق يبدأ معسكره المفتوح غدا الثلاثاء.

كما استبعد البدرى حسين لاشحات لاعب الأهلى بعدما أثبتت الفحوصات الطبية التى خضع لها تحت إشراف طبيب المنتخب الوطنى الدكتور محمد أبوالعلا، إصابته بشد فى العضله الخلفية، وقال محمد بركات مدير المنتخب الوطني، إن الدكتور محمد أبوالعلا عرض نتائج الكشف الطبي علي حسام البدرى صباح اليوم، وأكد فى تقريره صعوبة لحاقه بمعسكر المنتخب الوطنى نظرا لضيق الوقت، خاصة أنه علاجه وتأهيله يستوجبان فترة قد تصل إلى أسبوع.

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وأكد مدير المنتخب صعوبة لحاق محمد فاروق لاعب بيراميدز بالمعسكر أيضاً، بعدما أثبتت الفحوصات التي خضع لها بمعرفة طبيب المنتخب أنه يعاني من شد فى السمانى ويحتاج أيضا لفترة علاج.

ويدخل الفريق القومي معسكرا مفتوحا غدا الثلاثاء استعدادا لمواجهة توجو مباراتين ذهابًا وإيابا يومي 14 و17 نوفمبر الجاري في منافسات الجولة الثالثة والرابعة للتصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية بالكاميرون.

على صعيد متصل، علّق محمد بركات مدير المنتخب الوطنى، على الأنباء التى ترددت مؤخرا حول منح محمد صلاح نجم ليفربول الانجليزى والفراعنة شارة كابتن المنتخب بداية من معسكر مباراتىّ توجو المقبل فى تصفيات أمم افريقيا، وقال بركات فى تصريحات لقناة أون تايم سبورت 1، "حتى الآن شارة الكابتن بالأقدمية، وحسام البدرى المدير الفنى للمنتخب لم يناقش إمكانية حدوث أى تعديلات في هذا الأمر".