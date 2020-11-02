شكرا لقرائتكم خبر عن سموحة يطلب من الأهلى تجديد إعارة محمد عبد المنعم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - طلب مسئولو سموحة بشكل رسمى من نظرائهم بالنادى الأهلى تجديد إعارة محمد عبد المنعم مدافع القلعة الحمراء لمدة موسم آخر بعد نجاحه مع الموج الأزرق ومشاركته بشكل أساسى ونيل ثقة أحمد سامى المدير الفنى للفريق الذى أوصى بضرورة تجديد الإعارة حال موافقة الأهلى.

كان مسئولو الأهلى قد أوصوا بضرورة عودة اللاعب بعد تألقه مع سموحة إلا أن موسيمانى المدير الفنى للأهلى اختار أربعة لاعبين من المعارين للعودة من جديد وهم صلاح محسن وناصر ماهر المعارين لسموحة فى الموسم الماضى وأكرم توفيق مدافع وسط الجونة، ومحمد شريف الذى نجح مع إنبى واحتل وصافة ترتيب هدافى الدورى برصيد 14 هدفًا.

من ناحية أخرى يُناقش مسئولو النادي الأهلي عرض نادي سموحة لاستعارة أحمد ريان مهاجم الفرق الأحمر المنتهية إعارته للجونة تمهيدًا لضمه في الموسم الجديد خاصة بعد نجاح اللاعب في تقديم موسم مميز مع الجونة فضلاً عن اقتناع أحمد سامي المدير الفني لسموحة بإمكانياته الفنية والبدنية.

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ويرغب مسئولو سموحة في التعاقد مع مهاجم صريح مميز لتعويض حسام حسن مهاجم الفريق الحالي، والذي اقترب من الرحيل خلال الفترة المقبلة لأحد الأندية الخلجية، وتلقى أحمد ريان أكثر من عرض مؤخرًا أبرزها من الجونة الذي يرغب في تجديد استعارته.