شكرا لقرائتكم خبر عن حدفونى بالطوب والزجاج وشتمونى.. فايزة حيدر وحكاية أول مدربة معتمدة من الاتحاد الإنجليزى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت فايزة حيدر أول مدربة معتمدة من الاتحاد الإنجليزى لكرة القدم، وأول مدربة تقود فريق كرة قدم للرجال، عن أنها بدأت دورة تدريبية في 2011 مكونة من 3 مراحل، وتم ترشيحها لها منذ 9 سنوات.

وقالت حيدر في لايف ”الخليج 365” إن المركز البريطاني قام بالتعاون مع الاتحاد الإنجليزى لكرة القدم، بمشروع "دورة لمهارات الأساسية لمهارات الدورى الإنجليزى الممتاز"، وتم جمع البنات للمشاركة في المشروع من مختلف المدارس الحكومية والخاصة، وبعد ذلك انضمت وزارة الرياضة لمشروع ألف بنت بألف حلم، ما ساهم في توزيع وانتشار المبادرة بشكل أكبر.

وأضافت اللاعبة أن الأسرة رفضت في البداية ممارستها لكرة القدم نظرًا للخوف عليها، حي بدأت الكرة من 1995، والناس تراها بشكل مختلف وكأنها ترتكب جريمة، لأنها البنت الوحيدة وسط الرجال، و1997 بدأ أول دورى كرة قدم نسائية في مصر، والجزء المادى كان صعب وقتها وكانت تأخذ بدل الانتقال من والدتها، وكان الموضوع صعب، وانضمت للمنتخب وهى في الرابعة عشر من عمرها.

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وعن الصعوبات التي واجهتها، قالت إنها بدأت تدريب الرجال في نهضة شرق حلوان، وكان عمرها 25 عامًا، وكانت المنافسات تقام بنظام الأدوار وخروج المغلوب وكان كل مدرب قبل المباريات يقول إنه سيتغلب عليها بهدفين وثلاثة، وكان الأولاد يستهزئون والمدربين والناس في الشارع، وأنا لا أرد الا بالنتائج و النجاحات، وكانت النتائج بتواجد فريقي في المربع الذهبى، وكنت قبل المباريات وخلالها أسمع السخرية من المتواجدين على خط المرمى، وفى إحدى المرات "حدفوني بالطوب والزجاج".

وأشارت أول مدربة معتمدة من الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم، أنه لا يوجد فرق بين الراجل والست إلا في النجاح والتطوير، وإقناع الآخرين بتجربته، الفرق في الأداء والإنجازات والنجاحات.

وكشفت عن أن اتحاد الكرة أصبح يكثف الدورات، ومنها الدورة التنشيطية، ودورة للمدارس، وضم درجات الحافز الرياضي، وبطولة أفريقيا للأندية الأبطال والتي يشارك فيها من مصر 3 فرق وهى وادى دجلة وكفر سعد والطيران وهى المرة الأولى لهذه البطولة، والتي ستكون فرصة للاحتراف والاهتمام أكتر باللعبة، وحال انضمام الأهلى والزمالك إلى الدورى الممتاز لكرة القدم النسائية سيتغير الأمر وسيزيد الاهتمام بهذه اللعبة.