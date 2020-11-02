شكرا لقرائتكم خبر عن مباراة الزمالك والرجاء.. الأبيض جاهز لموقعة الحسم بعد استعادة المُصابين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يسعى الجهاز الفنى لفريق الزمالك بقيادة البرتغالى جايمى باتشيكو، لتجهيز اللاعبين الأساسيين لمواجهة الرجاء البيضاوى المقرر إقامتها بعد غد، الأربعاء، فى إياب نصف نهائى دورى أبطال أفريقيا، لحسم التأهل لنهائى البطولة فى ظل بدء تعافى اللاعبين من الإصابات، وترصد فى السطور التالية بشرة خير للزملكاوية قبل المواجهة المرتقبة فى التقرير التالى.

انتظم حازم إمام ظهير الزمالك فى التدريبات الجماعية عقب إنهاء البرنامج التأهيلي والتجهيزي الذى وضعه له الجهاز الفني والطبى للفريق خلال الفترة السابقة، وشارك اللاعب بالمران بشكل طبيعى، وتم الاطمئنان عليه استعدادًا للفترة المقبلة، كما شارك محمود علاء مدافع الفريق فى جزء من التدريبات الجماعية، وأدى علاء الفقرات الفنية بالكرة على هامش المران، وتم الاطمئنان عليه حيث تم الاكتفاء بهذه الفقرات. وكان اللاعب قد أدى أمس الأول تدريبات خاصة بجيمانيزيوم النادي، بناء على تعليمات الجهاز الفني.

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فيما شارك محمود حمدى "الونش"، مدافع الزمالك، بشكل تدريجى فى جزء من تدريبات الكرة الأحد، بجانب بعض الفقرات الفنية بالمران، بالاتفاق بين الجهاز الطبى والفنى للفريق تمهيدا للانتظام بشكل كامل خلال الفترة المقبلة استعداداً لمواجهة الرجاء المغربي، واطمأن الجهاز الطبي والفني على حالة اللاعب، واستجابته للبرنامج التأهيلي والعلاجي الذى وضع له خلال الفترة السابقة، وعقب انتهاء اللاعب من هذه الفقرات قرر الجهاز استكماله للتدريب في الجيمانزيوم، وحرص الجهاز الفني واللاعبين على تقديم تحية قوية للونش بمران اليوم عقب عودته.