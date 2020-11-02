تأهل منتخبات السلة تحت 18 سنة إلى كأس العالم 3x3 بالمجر

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تأهل منتخب ناشئين كرة السلة تحت 18 سنة بنات وأولاد، إلى منافسات كأس العالم 33 x والتي تقام في المجر فى الفترة من 24 إلى 29 أغسطس من العام المقبل .
ويقود المنتخب المصري تحت 18 سنة للأولاد محمد سمير، فيما يقود هيثم عيد الجهاز الفني لمنتخب مصر تحت 18 سنة للبنات.
جاء تأهل المنتخب إلى المونديال وفقًا لتصنيف الاتحاد الدولى، وقالت رحاب الغنام عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة السلة ورئيس لجنة 3 3xأن التأهل إلى كأس العالم يكون بناءً على تصيف الاتحاد الدولي، وأضافت: منذ العام الماضي ومصر تتسيد قارة أفريقيا في منافسات هذه المرحلة السنية ونتصدر التصنيف بجانب تتويج منتخب الأولاد ببطولة أفريقيا وهو ما أكد أحقيتنا في التواجد في المحفل العالمي العام المقبل".
وتابعت رحاب: "التأهل لكأس العالم جاء بناءً على خطة مدروسة والتأهل هو ثمار ونتاج مجهود بذله كل القائمين على المنظومة".
وأضافت الغنام أن بطولة الدوري 33x تحت 18 سنة تستكمل منافساتها في الوقت الحالي بمشاركة جميع الأندية حيث يمثل كل نادي فريق سلة 55X بجانب فريق سلة 3 3X في خطوة منا لزيادة انتشار اللعبة حيث نهدف لتمثيل مصر في الأولمبياد المقبلة بعد اعتمادها كلعبة أولمبية".
واختتمت رحاب الغنام تصريحاتها: "وزارة الرياضة بقيادة الدكتور أشرف صبحي تبارك خطوات الاتحاد في زيادة شعبية لعبة3 3X ونسير في خطوات منتظمة من أجل إيجاد حافز رياضي للاعبين واللاعبات"
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