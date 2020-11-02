شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يمد إجازة لاعبيه حتى الجمعة قبل الاستعداد لنهائي أفريقيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قرر الجهاز الفني للأهلي بقيادة الجنوب افريقي بيتو موسيماني مد إجازة الفريق حتى الجمعة المقبل، بعدما كان من المفترض انتهاؤها غداً الثلاثاء لمنح اللاعبين مزيداً من الراحة، قبل بدء الاستعداد لمباراة نهائي بطولة أفريقيا والمقرر إقامته يوم 27 نوفمبر الجارى بداية من يوم السبت المقبل.

وأكد الجهاز الفني للأهلي للاعبين أن هذه الإجازة بمثابة فترة الراحة بين الموسمين، خاصة أن هناك ضغط مباريات كبير بعد نهائي أفريقيا، وأن بداية الدورى الجديد ستكون نهاية شهر نوفمبر الجارى أيضاً.

وطلب الجهاز الفني الإقامة فى دور منعزل خلال معسكرات الفريق المقبلة والبداية فى المباراة النهائية لبطولة دوري أبطال أفريقيا ، ويقيم الفريق خلال الفترة الأخيرة فى أحد فنادق التجمع الخامس إلا أن تواجد اللاعبين يكون فى أكثر من دور، وهو الأمر الذى طلب الجهاز الفنى تغييره، كما طلب الجهاز الفني أن يكون الدور بعيداً عن قاعات الأفراح لفرض حالة من التركيز داخل صفوف الفريق نظراً لحساسية المرحلة المقبلة، وطلب الجنوب افريقي بيتسو موسيماني المدير الفني للأهلي من خالد محمود طبيب الفريق تقريراً عن حالة الثنائي رامي ربيعة وحسين الشحات تمهيداً للاستعانة بهما في مباراة نهائي بطولة دورى أبطال أفريقيا المقرر له يوم 27 نوفمبر الجارى على ملعب برج العرب، وذلك بعد تخطى الفريق الأحمر عقبة الوداد لينتظر الفائز من الرجاء والزمالك.