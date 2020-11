شكرا لقرائتكم خبر عن مدرب حراس الأهلي يعرب عن فخره بأداء محمد الشناوي ويشيد ببقية زملائه.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعرب ميشيل يانكون، مدرب حراس المرمى بالنادى الأهلى، عن فخره بمستوى حارس القلعة الحمراء محمد الشناوى، والمستويات القوية التى يقدمها خلال الفترة الأخيرة، حيث نشر يانكون، عبر حسابه على تويتر، صورة جمعته بالشناوى، صحبها بتعليق: "Proud of my goalkeeper" أى "فخور بهذا الحارس".



يانكون مع الشناوى

كما نشر يانكون، عبر حسابه على تويتر أيضًا، صورة وهو يتوسط حراس المرمى بالفريق، الشناوى، على لطفى، مصطفى شوبير، خلال احتفالية التتويج ببطولة الدورى، صحبها بتعليق: "Together we are stronger" بمعنى: "معا نحن أقوى".





من ناحية أخرى، قرر الجهاز الفنى للأهلى بقيادة الجنوب افريقى بيتو موسيمانى مد إجازة الفريق حتى الجمعة المقبل، بعدما كان من المفترض انتهاؤها غداً الثلاثاء لمنح اللاعبين مزيداً من الراحة، قبل بدء الاستعداد لمباراة نهائى بطولة أفريقيا والمقرر إقامته يوم 27 نوفمبر الجارى بداية من يوم السبت المقبل.

وأكد الجهاز الفنى للأهلى للاعبين أن هذه الإجازة بمثابة فترة الراحة بين الموسمين، خاصة أن هناك ضغط مباريات كبير بعد نهائى أفريقيا، وأن بداية الدورى الجديد ستكون نهاية شهر نوفمبر الجارى أيضاً.





وطلب الجهاز الفنى الإقامة فى دور منعزل خلال معسكرات الفريق المقبلة والبداية فى المباراة النهائية لبطولة دورى أبطال أفريقيا، ويقيم الفريق خلال الفترة الأخيرة فى أحد فنادق التجمع الخامس إلا أن تواجد اللاعبين يكون فى أكثر من دور، وهو الأمر الذى طلب الجهاز الفنى تغييره، كما طلب الجهاز الفنى أن يكون الدور بعيداً عن قاعات الأفراح لفرض حالة من التركيز داخل صفوف الفريق نظراً لحساسية المرحلة المقبلة، وطلب الجنوب افريقى بيتسو موسيمانى المدير الفنى للأهلى من خالد محمود طبيب الفريق تقريراً عن حالة الثنائى رامى ربيعة وحسين الشحات تمهيداً للاستعانة بهما فى مباراة نهائى بطولة دورى أبطال أفريقيا المقرر له يوم 27 نوفمبر الجارى على ملعب برج العرب، وذلك بعد تخطى الفريق الأحمر عقبة الوداد لينتظر الفائز من الرجاء والزمالك.