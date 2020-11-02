شكرا لقرائتكم خبر عن حازم إمام يكشف غلطة فضل وكهربا ويؤكد: جاساما ذكى ولكنه حكم غير عادل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد حازم إمام، نجم الزمالك ومنتخب مصر السابق، أن الثنائى محمد فضل عضو اللجنة الخماسية باتحاد الكرة ومحمود كهربا لاعب الأهلى كلاهما مخطئ فى الأزمة الاخيرة، وقال الثعلب الصغير فى برنامجه وان تو مع النجم حازم إمام عبر إذاعة أون سبورت إف إم، "دايما لون الفانلة هو اللى بيحكم فى تفسير الأزمات، دايما كل واحد يشوف الأزمة طبقاً لانتمائه، الأهلاوية زعلوا من فضل عشان وقف كهربا بعد السوبر والزملكاوية زعلوا من الجناينى عشان وقف شيكابالا بعد السوبر".

وأضاف حازم إمام، "بجد الموضوع مستفز، ليه مش بنحكم على الوقائع بعيداً عن الأهواء ولون الفانلات، نقول هذا أخطأ دون إرجاع الأمور لتأويلات أخرى، كهربا أخطأ لأنه تجاهل فضل ورفض مصافحته مع الخطيب ومؤمن زكريا وهذا خطأ، وفضل كان لازم يتدارك الموضوع ولكنه تمادى وزق كهربا الذى لم يتقبل الزقة، أزمة كان ممكن تتلم بس الطرفين فى رأيى غلطانين".

وعن تتويج الأهلى بالدورى قال حازم إمام، "الأهلى حسم الدورى مع فايلر قبل أزمة كورونا، والزمالك خسر نقاط كتير مع ميتشو وكارتيرون، ولازم نقول للأهلى وجمهوره مبروك على الدورى وعلى الصعود للنهائى الأفريقى، وعجبنى كلام موسيمانى عن فايلر، بجد مدرب محترم وماشى كويس مع الأهلى ولم يخسر ".

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وعن مباراة الزمالك والرجاء المغربى قال حازم إمام ، " 9 دقيقة من نار، الرجاء يلعب خارج ملعبه بشكل أفضل من ملعبه، والزمالك لازم يعرف أنه لم يصعد للنهائى حتى الآن ولازم لاعبوه يركزوا، فى اخبار مبشرة زى عودة محمود علاء والونش وتألق شيكابالا فى مباراة الإسماعيلى ."

وعن حكم مباراة الزمالك والرجاء قال الثعلب الصغير :"بيقولوا بكارى جاساما هو حكم ذكى ولكنه ليس عادل"

وعن تقنية الفار قال حازم إمام، "أهم إنجاز هذا الموسم هو تقنية الفار، كنت أستغرب ممن يقول إن أخطاء الحكام جزء من متعة الكرة، كيف يكون تضييع مجهود اللاعبين والأجهزة الفنية جزء من المتعة، الفار حقق نسبة 90 % من العدالة فى أرض الملعب، بجد تحية للجنة الخماسية على تطبيق الفار ".

وينتظر مسئولو الزمالك، خلال الساعات المقبلة، وصول إخطار رسمى من الاتحاد الأفريقى لكرة القدم بأسماء طاقم حكام مواجهة الرجاء المغربى، فى المباراة التى ستقام بعد غد، الأربعاء، باستاد القاهرة الدولى، فى إياب دور قبل النهائى من منافسات دورى أبطال أفريقيا، والتى يسعى الفارس الأبيض لتحقيق الانتصار بها من أجل التأهل للنهائى الأفريقي، بعدما نجح الزمالك فى الفوز فى مباراة الذهاب بالدار البيضاء فى المغرب، بهدف نظيف سجله المغربى أشرف بن شرقى جناح الفريق الأبيض.