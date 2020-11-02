شكرا لقرائتكم خبر عن سموحة يفاوض عاصم صلاح لتدعيم الجبهة اليسرى استعدادا للموسم المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - دخل مسئولو نادى سموحة فى مفاوضات جادة مع عاصم صلاح، ظهير أيسر طلائع الجيش، للتعاقد معه خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية لتدعيم الجبهة اليسرى للفريق بعد عودة أحمد فتوح لفريقه السابق الزمالك. ولم يشارك عاصم صلاح مع طلائع الجيش فى الموسم الماضى بسبب الإصابة واعتماد عبد الحميد بسيونى المدير الفنى للفريق على محمد ناصف.

ويرغب مسئولو سموحة فى تدعيم الجبهة بلاعبين سوبر حتى لا يقع الفريق فى أزمة عدم وجود البديل، مثلما حدث الموسم الماضى، عندما كان يغيب أحمد فتوح عن بعض المباريات للإيقاف أو الإصابة.

Advertisements

من ناحية أخرى يُناقش مسئولو النادى الأهلي عرض نادي سموحة لاستعارة أحمد ريان مهاجم الفرق الأحمر المنتهية إعارته للجونة تمهيداً لضمه في الموسم الجديد خاصة بعد نجاح اللاعب في تقديم موسم مميز مع الجونة فضلاً عن اقتناع أحمد سامي المدير الفني لسموحة بإمكانياته الفنية والبدنية.

ويرغب مسئولو سموحة في التعاقد مع مهاجم صريح مميز لتعويض حسام حسن مهاجم الفريق الحالي، والذي اقترب من الرحيل خلال الفترة المقبلة لأحد الأندية الخلجية، وتلقى أحمد ريان أكثر من عرض مؤخرا أبرزها من الجونة الذي يرغب في تجديد استعارته.